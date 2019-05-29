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HDP'li Yıldırım'ın hapis cezası uygun bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yerel mahkemece verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını uygun buldu - Daire, sanık avukatlarının tahliye talebini de reddetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a yerel mahkemece verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını yerinde buldu.

4. Ceza Dairesi, Gülser Yıldırım'a, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezası kararını, sanık avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

Yapılan yargılamaya, toplanıp değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve taktirine, gösterilen gerekçe ve dosya içeriğine göre yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirten daire, kararda hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde eksikliğin olmadığını kaydetti.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu değerlendiren daire, ispat bakımından da mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğuna hükmetti.

Yerel mahkemenin verdiği kararda bir isabetsizliğin bulunmadığına dikkati çeken daire, sanık avukatlarının tahliye talebini de reddetti.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 19 Nisan 2018'deki karar duruşmasında, Yıldırım, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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