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HDP'nin Diyarbakır'daki mitingleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Bu seçimde halkımız sandık başına giderken elini vicdanına koyacak ve öyle oyunu kullanacak"

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu seçimde halkımız sandık başına giderken elini vicdanına koyacak ve öyle oyunu kullanacak." dedi.

Ergani ilçesinde partisinin seçim mitinginde konuşan Buldan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilçeye kayyum atandığını, Ergani'ye ise kayyum atanmadığını ancak belediye eş başkanının tutuklu olduğunu belirtti.

Sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kayyumun seçimlerde aday gösterildiğini dile getiren Buldan, "Diğer yerlerde hiçbir kayyumu aday göstermediniz. Keşke gösterseydiniz." ifadelerini kullandı.

Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"31 Mart tarihinde başta Diyarbakır Büyükşehir olmak üzere Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde güçlü bir oy oranıyla Diyarbakır kendine yakışanı yapmalıdır. Diyarbakır tüm seçimlerde örnek bir kenttir. Bu seçimde de örnek bir kent olacak. Bu seçimde halkımız sandık başına giderken elini vicdanına koyacak ve öyle oyunu kullanacak. Yaptığımız ittifakın ruhuna uygun olarak herkesin partimize sahip çıkacağından hiç kuşkumuz yok."

Buldan, Çınar ilçesinde de partililere seslendi. İki mitinge de bazı HDP milletvekilleri, il ve ilçe eş başkanları ile partililer katıldı.

- Öldürülen teröristler için saygı duruşu

Mitinglerde zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılırken Ergani'deki mitingde öldürülen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP Pervin Buldan

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