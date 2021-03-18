HDP'ye açılan kapatma davası için AB ve ABD'den tepki: "Çoğulculuğun bitirilmesine doğru pişmanlık duymadan ilerleniyor"

HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalarda, dava ile demokrasinin zarar gördüğü uyarısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "HDP'yi kapatma girişimlerinin, ülke demokrasisinin altını oyacağı" mesajı verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yayınladığı mesajda, "Bu Türk seçmenlerin iradesini haksız yere hiçe sayan, Türkiye'deki demokrasinin daha da altını oyan ve milyonlarca Türk vatandaşının seçtikleri temsilcilerden mahrum kalmasına neden olan bir karar" denildi.

Açıklamada, "Türk hükümetine Türk Anayasası'ndaki koruma hükümleri ve Türkiye'nin uluslararası zorunlulukları uyarınca ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri de yer alıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından açılan kapatma davasının iddianamesinde, Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Mithat Sancar dahil 687 kişi hakkında 5 yıl siyaset yasağı da isteniyor.

İddianamede, "HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" belirtiliyor ve "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur" deniliyor.