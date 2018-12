Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

EFSANE OLD SPICE KOKUSU İLE TÜM YIL BİRİKEN CESARETİNİZİ ORTAYA KOYUN!

Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde erkeklerin de kadınlar kadar iyi bir saç bakımına ihtiyacı oluyor. Özellikle mevsim geçişlerinde saçlarda oluşabilecek kepek, saç derisinde hassasiyet ve saç dökülmeleri büyük sorun yaratıyor. Head&Shoulders tüm bu sorunlara çözüm bulan Men Ultra serisi ile erkeklere aradıkları saç bakımını sunuyor.

Birbirinden cesur saç modelleri ile tüm cesaretini ortaya koymak isteyen erkeklerin seçimi Head&Shoulders Men Ultra, geçmişten gelen efsanevi bir kokuyu özel formülüyle buluşturuyor. Head&Shoulders Men Ultra Old Spice, kepeği %100’e kadar engellerken muhteşem kokusu ve sadece erkeklere özel formülü ile de tüm erkeklere aradıkları saç bakımını sağlıyor. Dinlendirici sandal ağacı notalarıyla güçlendirilmiş Men Ultra Old Spice, sadece çekici kokusuyla değil, çinko içerikli ZPT teknolojisinin kepeğe karşı etkin korumasıyla erkeklerin vazgeçilmezi oluyor. Bir döneme damgasını vurmuş, efsanevi kokularından biri olan Old Spice, erkeklerin bir şampuandan beklediğinden çok daha fazlasını sunuyor.