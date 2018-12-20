Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Yeni yıl kararlarının belirlendiği bu günlerde, 2019’da daha cesur ve özgüvenli olmaya saçlarınızdan başlamaya ne dersiniz? Head&Shoulders ile daha yumuşak, daha güzel ve daha sağlıklı bir saç derisi ile kendinizi özgürce ifade edebileceğiniz cesur saç modelleri yaratmak mümkün. Siz de bu sene özgüveninizle bir adım öne geçebilirsiniz. Birleşik Krallık, İspanya, Türkiye ve Almanya’da 2500 kişi ile gerçekleştirilen bir ankete göre; saç ve saç derisi kadınlar ve erkeklerin görünümü üzerinde büyük rol oynamaktadır. Ankete katılanların %77’si saçların iyi görünmesinin kendine güven hissine büyük ölçüde katkı sağladığını belirtmiştir. Ankete katılan kişilerin dörtte üçünden fazlası (%77) ise sosyal ortamlarda kaşınan saç derisinden rahatsızlık ve endişe duyduklarını kabul etmiştir. İşte Head&Shoulders tam da bu ihtiyaçlardan yola çıkarak sağlıklı bir saç derisi sayesinde sosyal ortamlarda kendinden emin ve özgüvenli olmaya destek sağlamaktadır. Sağlıklı saç derinizi özgürce gösterebileceğiniz cesur saç modelleri ile yılbaşı akşamında ve yeni yılda tüm gözlerin üzerinizde olmasına hazır olun!

2019'DA CESUR SAÇ MODELLERİ İLE KENDİNİZİ İFADE EDİN! Yeni yılda stilinizin bir parçası olan yumuşak ve güzel saçlarınızla daha cesur modelleri bu yıl deneyebilir, cesaretinizi ortaya koyabilirsiniz. Kış mevsiminin gelmesi ile mevsim değişimine ve kışın yıpratıcı etkisine maruz kalan, kırılan, kuruyan ve incelen saçlar, ekstra bakıma ihtiyaç duyuyor. Kadınlar için cesaret kaynağı sağlıklı ve güzel saçların sırrı, Head&Shoulders Supreme, yıpranmış saç tellerine bakım yaparak nemlendirici etkisiyle saçların kolayca taranmasına ve yumuşaklığını geri kazanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, ilk yıkamadan itibaren %100’e kadar kepeksiz saçlar sunuyor. İçeriğindeki piroctone ve olamin ile saç derisini nemlendiren, koruyan ve kepeği önleyen Supreme, vitaminler, yağ asitleri ve antioksidanlar açısından çok zengin argan yağının mucizevi etkisiyle saça sağlık, parlaklık, yumuşaklık veriyor. Head&Shoulders Supreme serisinde saçlara yoğun nem sağlayan Supreme Nem şampuan ve saç kremi, yıpranmış saçlara ihtiyaç duyduğu onarımı sunan Supreme Onarıcı şampuanı ve kreminin yanı sıra parlak ve yumuşak saçlar sağlayan Supreme Güç şampuan ve saç kremi yer alıyor.