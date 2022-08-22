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Hedefindeki yaş grubu korkuttu! Yeni salgın patlak verdi: Domates gribi yayılırken gelen uyarı endişelendirdi

22.08.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üst üste patlak veren salgınların daha şokunu atlatamadan yenileri ortaya çıkıyor. Endişeye yol açan salgın hastalıklara bir yenisi eklendi: Domates gribi, mayıs ayından beri bulaşmayı sürdürüyor. Bu şekilde adlandırılmasına neden olan belirtiler ise insanın tüylerini diken diken edecek türden. Dünyanın önde gelen tıp yayınlarından Lancet, hastalıkla ilgili verileri ve belirtileri paylaşarak uyardı.

Hedefindeki yaş grubu korkuttu! Yeni salgın patlak verdi: Domates gribi yayılırken gelen uyarı endişelendirdi

6 Mayıs, dünya tarihine geçecek ve insanlığın unutamayacağı bir tarih olabilir. Çünkü bu tarihte ilk 'domates gribi' vakası kayıtlara geçti. Hindistan'da baş gösteren hastalık şimdiye kadarki verilere bakıldığında yaş aralığı gözetiyor. 6 Mayıs'tan bu yana tespit edilen vakaların tamamı çocuklar...

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MAYISTAN BU YANA 82 VAKA

Hindistan'ın Kerala ve Odisha eyaletlerinde tespit edilen 'domates gribi' nedeniyle doktorlar tehlike çanlarını çaldı. Yaygın adıyla 'domates gribi'nin belirtileri el, ayak ve ağızlarda görülüyor. Lancet dergisine göre ilk olarak 6 Mayıs'ta Kerala eyaletindeki Kollam kentinde rapor edilen hastalık şimdiye dek 82 çocuğa bulaştı. Dergide yer alan rapora göre çocukların hepsi 5 yaşın altında.

Lancet raporunda hastalıkla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Kovid-19'un dördüncü dalgasının ortaya çıkması olasılığına karşı uğraştığımız sırada Hindistan'da Kerala eyaletinde 5 yaşından küçük çocuklarda domates gribi veya domates nezlesi olarak bilinen yeni bir virüs ortaya çıktı."

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DOMATES BOYUTUNDA!

Bulaşıcı hastalığa bağırsak virüslerinin neden olduğu belirtiliyor. Bağışıklık sistemleri genellikle virüsten korunacak denli güçlü olduğu için hastalık yetişkinlerde nadiren görülüyor.

Enfeksiyon, hastanın vücudunda beliren ve yavaş yavaş domates boyutuna ulaşan kırmızı, ağrılı kabarcıklar nedeniyle 'domates gribi' olarak adlandırılıyor.

DOMATES GRİBİNİN BELİRTİLERİ

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, vücut ağrısı, eklem şişmesi ve yorgunluk bulunuyor. Bu bakımdan chikungunya virüsü ile oldukça benzerlik gösteriyor. Öte yandan kimi hastalarda bildirilen diğer belirtiler ise mide bulantısı, kusma, ishal, ateş, aşırı sıvı kaybı.

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Anahtar Kelimeler:
salgın salgın hastalık
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