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  4. Hedeflerinde öğrenciler var! Önce hesap açtırıyor sonra da ödeme istiyorlar

Hedeflerinde öğrenciler var! Önce hesap açtırıyor sonra da ödeme istiyorlar

15.12.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların yeni numaralarına bir yenisi daha eklendi. Burs arayan öğrencileri hedefleri haline getiren dolandırıcılar, öğrencilere önce hesap açtırıp sonra da hesabın aktif olması için ödeme istiyor. Daha sonra da dolandırıcılar aldıkları paralarla kayboluyorlar.

Hedeflerinde öğrenciler var! Önce hesap açtırıyor sonra da ödeme istiyorlar

Dolandırıcılar bu kez burs arayan öğrencileri gözlerine kestirdi. Sahte hesaplarla burs vereceğini söyleyen dolandırıcılar önce hesap açtırıyor sonra da ödeme istiyorlar.

'BURS' VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Dolandırıcıların insanları ağlarına düşürmek için kullandığı yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Sahtekarların hedefinde bu kez öğrenciler var. Dolandırıcılar 'burs' vaadiyle ağlarına düşürdüğü öğrencinin cebindeki paraya göz dikiyor.

YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

CNN TÜRK'ün haberine göre dolandırıcılar öğrencilere bir hesap numarası atıyor. Sahtekarlar öğrencilere 'Hesabın aktif olması için buraya para atmalısın' diyor. Daha sonra da dolandırıcılar aldıkları küçük paralarla da ortadan kayboluyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
burs dolandırıcı

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