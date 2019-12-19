KADIN

Hediye paketleme videosu viral oldu, 16 milyonu aşkın kişi izledi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yakınlarımızı mutlu etmek için alışveriş yaptığımız mağazadan ürün satın alırken paketleme işini genelde eve saklıyoruz. Ancak iş başa düşünce hediye paketlemenin pek de kolay olmadığını görüyor, bu işin maharet istediği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bununla birlikte son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video yalnız olmadığımızı gösteriyor. İşte hediye paketleme konusuna ayrı bir özen gösteren kadınlara küçük bir sır.

Hediye paketleme videosu viral oldu, 16 milyonu aşkın kişi izledi

Çoğu sosyal medya kullanıcısının, daha önce düşünmediği basit numara oldukça dikkat çekti. Twitter'da paylaşılan hediye paketleme videosunun beğeni, paylaşım ve izlenme rakamlarına bakılırsa birçok insan 'ben bunu nasıl düşünemedim?' diyor.

Bir hediyeyi sararken kabaca doğru miktarda kağıt kestiğimizi düşünüyoruz ancak iki kenarı sinir bozucu bir şekilde tam ortada birleşmiyor. Yapmanız gereken tek şey aslında hediyeyi biraz çapraz olarak çevirmeniz.

hediye

@ BlossomHacks adlı Twitter hesabından çıkan 7 saniyelik videoyu @ChUckbUte adlı kullanıcı ilk paylaşanlardan biriydi. Video şu ana kadar 88 binin üzerinde retweet, 336 binin üzerinde beğeni ve 16 milyonu aşkın izlenme aldı.

Bazı kullanıcılar bu fikrin hayranlık uyandırdığını, bazıları ise sihirbazlık örneği olduğunu, hediye paketini çapraz olarak çevirmenin, geometride öğretmeleri gereken ilk şey olması gerektiğini söylediler.

HEDİYE PAKETLEME FİKİRLERİ OLDUKÇA İLGİNÇ


PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...
Çıplak dolaşabilir, istediğiniz yerde soyunabilirsinizÇıplak dolaşabilir, istediğiniz yerde soyunabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hediye paketleme yöntemi hediye paketleme

En Çok Okunan Haberler

Önemli uyarı! Günde 5 porsiyon yerseniz...

Önemli uyarı! Günde 5 porsiyon yerseniz...

Paça çorbası tarifi ve paça çorbasının faydaları

Paça çorbası tarifi ve paça çorbasının faydaları

Kimin sinirleri bozulmadı ki? Bu sırrı siz de öğrenin

Kimin sinirleri bozulmadı ki? Bu sırrı siz de öğrenin

Regl dönemi için üretildi! Üç tampon sıvı emiyor

Regl dönemi için üretildi! Üç tampon sıvı emiyor

Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın

Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın

En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor

En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yükselen İkizler Burcu Özellikleri

Yükselen İkizler Burcu Özellikleri

Yükselen Aslan Burcu Özellikleri

Yükselen Aslan Burcu Özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı çiçeği kokina! Bir yıl boyunca rengi bozulmadan duruyorsa ev sahibi olabilirsiniz

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Yalnız yaşamak göründüğü kadar korkutucu değil

Çıplak dolaşabilir, istediğiniz yerde soyunabilirsiniz

Doğum hazırlıklarına devam! Ashley Graham doğuma yardımcı olması için akupunktur yaptırıyor

Sırrını paylaştı! Aylardır böyle hazırlanıyormuş

Taylor Swift: Kadınları kuluçka makinesi olarak görmeyin

Kadınlar kuluçka makinesi değil

Öpme eyleminin bilimsel nedenleri var

Öpüşmek bilimsel!

Kate Beckinsale'dan 'orta yaş krizine mi girdin?' yanıtı: Kendinizi sevin!

'Orta yaş krizi' diyen de oldu, 'babaanne külotu' diyen de!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.