Hediye paketleme videosu viral oldu, 16 milyonu aşkın kişi izledi

Çoğu sosyal medya kullanıcısının, daha önce düşünmediği basit numara oldukça dikkat çekti. Twitter'da paylaşılan hediye paketleme videosunun beğeni, paylaşım ve izlenme rakamlarına bakılırsa birçok insan 'ben bunu nasıl düşünemedim?' diyor.

You've got to be kidding me. After all these years... pic.twitter.com/dhNgjCVzeG — Chuck B (@chUckbUte) 15 Aralık 2019

Bir hediyeyi sararken kabaca doğru miktarda kağıt kestiğimizi düşünüyoruz ancak iki kenarı sinir bozucu bir şekilde tam ortada birleşmiyor. Yapmanız gereken tek şey aslında hediyeyi biraz çapraz olarak çevirmeniz.

@ BlossomHacks adlı Twitter hesabından çıkan 7 saniyelik videoyu @ChUckbUte adlı kullanıcı ilk paylaşanlardan biriydi. Video şu ana kadar 88 binin üzerinde retweet, 336 binin üzerinde beğeni ve 16 milyonu aşkın izlenme aldı.

Bazı kullanıcılar bu fikrin hayranlık uyandırdığını, bazıları ise sihirbazlık örneği olduğunu, hediye paketini çapraz olarak çevirmenin, geometride öğretmeleri gereken ilk şey olması gerektiğini söylediler.

HEDİYE PAKETLEME FİKİRLERİ OLDUKÇA İLGİNÇ



