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Hekimlerden müzik albümü çalışması

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin dört bir yanındaki çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan 30 sanatsever kadın hekim müzik albümü projesi için Bursa’da biraraya geldi.

Hekimlerden müzik albümü çalışması

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE’nin dört bir yanındaki çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan 30 sanatsever kadın hekim müzik albümü projesi için Bursa’da biraraya geldi. Biyokimya uzmanı Dr. Özlem Kaya’nın sorumluluğunda gerçekleşecek çalışmada 35 eser ortaya kondu. 'Hekimler Söylüyor' albümü Nisan ayında dinleyicisi ile buluşacak.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hekimlik yapan 30 sanatsever kadın, müzik albümü yapmak için Bursa'da bir araya geldi. Proje Koordinatörü, konservatuar mezunu aynı zamanda Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Özlem Kaya’nın sosyal medyadaki duyurusu sonrası internet aracılığı ile biraraya gelen hekimler, yaklaşık 4 aylık bir süreç sonrasında birbirinden güzel 35 eseri solo olarak seslendirdiler. Hekimlerin herhangi bir maddi kazanç düşünmeden ve CD satış gelirinin tamamen eğitim ve sağlık ile ilgili KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) gibi vakıflara bağışlanacağı bu projede, yapımcılığı Ege Şafak-Orpheus yapım, projenin sanat yönetmenliğini ise, 2017 yılında 'Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri' töreninde müzik alanında büyük ödüle layık görülen Göksel Baktagir ve yine Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Selçuk Murat Kızılateş üstlendi.
EMEL TAŞÇIOĞLU'NDAN HEKİMLERE DESTEK
Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu da, hekimlerle birlikte albümde bir türkü seslendirmek üzere Bursa’daki stüdyoya geldi. Ziyaret ile hekimler heyecanlı ve unutulmaz anlar yaşadı. Stüdyo kayıtları sırasında ses sanatçısı Nazire Savran ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Anasanat Dalı Başkanı Doç Dr. Özlem Doğuş Varlı, tümü amatör olan hekim solistlere büyük bir özveri ile vokal koçluğu yaptı. Albüme Türkiye’nin profesyonel müzisyenleri enstrümanları ile eşlik ederken kayıt ve mix-mastering işlemleri ise konusunda uzman isimler olan İhsan Apça, Özgür Özkan Mete, Doç.Dr.Ersen Varlı, Gürkan Sezgin, Mustafa Karaduman ve İlhan Harmancı tarafından gerçekleştirildi. 2 CD'den oluşan 'Hekimler Söylüyor' albümü Ege Şafak-Orpheus Yapım tarafından Nisan ayında dinleyicileri ile buluşturulacak.

FOTOĞRAFLI

Hekimlerden müzik albümü çalışmasıHekimlerden müzik albümü çalışmasıHekimlerden müzik albümü çalışmasıHekimlerden müzik albümü çalışması

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