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Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirleyeceği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan hekimler, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak" - "Hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Belirlenen yerlerde devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini tamamlamış sayılacak" - "Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek"

DUYGU YENER/YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni askerlik sistemine göre Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek hekimlerin askerliğini yapmış sayılacağını bildirdi.

Bakan Koca, yeni askerlik sisteminde hekimlerin askerlik görevini nasıl ve hangi koşullarda yerine getireceğine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonundan geçen kanun teklifiyle hekimlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü iki bakanlığın ortak belirlediği yerlerde yapmaları halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade eden Koca, "Kanun teklifinin yasalaşması ile hekimler için yeni bir dönem başlamış olacak." dedi.

Koca, hekimlerin yeni askerlik sisteminden nasıl yararlanacaklarına ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirlediği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak isteyen hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası hekimler görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor."

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Hekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni askerlik sistemi

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