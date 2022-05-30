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'Helikopter düştü' ihbarı yapıldı... Ekipler harekete geçti

30.05.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 'helikopter düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

'Helikopter düştü' ihbarı yapıldı... Ekipler harekete geçti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

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İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Olay, Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyarı işaret fişeği görülmesi üzerine helikopter düştüğüne dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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