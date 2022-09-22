HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Helikopter kazasından sağ kurtulan Türk pilot ilk kez konuştu! 'Kendime geldiğimde...'

Helikopter kazasından sağ kurtulan Türk pilot ilk kez konuştu! 'Kendime geldiğimde...'

22.09.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çardak ilçesinde 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazasından sağ olarak kurtulan Türk pilot Ömer Kaan Çakır, yaşananları ilk kez anlattı. Yere çarpma esnasında kemerinin açılmasıyla helikopterden fırlaması sonucu hayatta kalan Çakır, “Neler yaşandığını hatırlamıyorum. Çünkü o an bilincimi kaybetmişim, ben kendime geldiğimde helikopter dışında aynı bu şekilde yatıyordum” dedi.

Helikopter kazasından sağ kurtulan Türk pilot ilk kez konuştu! 'Kendime geldiğimde...'

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, dün saat 16.00 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Yere çarptıktan sonra tuz depolama sahasında sürüklenen Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si olan Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. İkisinin durumunun ağır olduğu bildirilen 5 yaralının tedavilerine devam ediliyor.

AW718838_02

'YAŞADIĞIMIZ ÇOK ZOR BİR ŞEY'

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Türk pilot Ömer Kaan Çakır ve babası Mustafa Çakır yaşananları ilk kez anlattı.

Yaralı oğlunun yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan ve kendisi de emekli bir havacı asker olan Mustafa Çakır, “Çok şükür şuan durumu iyi. Doktorlarımız ilgileniyor. Kaza bildiğim kadarıyla sert iniş yapmaları nedeniyle meydana gelmiş. O esnada benim oğlum fırlamış. Düşme sırasında kemerinin çözülmesi hayatta kalmasını sağlamış. Saç ve derisinde yırtılmalar var. Elinde kolunda bileğinde kırıklar var. Bilinci çok iyi değil. Kendimde kara havacısıydım. Uçuş teknisyen astsubayı olarak ülkeme hizmet ettim. Yaşadığımız çok zor bir şey” dedi.

AW718838_01

'NELER YAŞANDIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Kaza sırasında yaşananları hatırlayamayan yaralı Türk pilot Ömer Kaan Çakır ise “ İnanın kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum, ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çünkü o an bilincimi kaybetmişim, ben kendime geldiğimde helikopter dışında aynı bu şekilde yatıyordum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu’nun da bizi ziyarete geleceğini öğrendik" diye konuştu.

Pilot Çakır, helikopterin yakıt ikmali için mi iniş yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi.

İHA

Son dakika: Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü! Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandıSon dakika: Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü! Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün ayakları yükselmeye başladı!Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün ayakları yükselmeye başladı!
Son Dakika: Birkaç gün işe gitmeyince ortaya çıktı! İcra müdürü zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtıSon Dakika: Birkaç gün işe gitmeyince ortaya çıktı! İcra müdürü zimmetine 13 milyon lira geçirip yurt dışına kaçtı
Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişmeEkrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme
Anahtar Kelimeler:
Pilot Muğla helikopter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

İlginizi Çekebilir

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Gürültülü seks hayatı pahalıya patladı! ''Normal bir aileyiz''

Gürültülü seks hayatı pahalıya patladı! ''Normal bir aileyiz''

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.