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Hem evleri soyup hem de otomobilleri çaldılar! Son model araçları 50 ile 70 bin TL'den satmışlar! İstanbul'daki hırsızlık çetesi çökertildi

13.11.2023 16:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da balkonlarına ya da pencerelerine tırmanarak girdikleri lüks evlerden hırsızlık yapan ve otomobilleri de çalan çete çökertildi. Liderliğini çok sayıda polise geliş kaydı ve 13 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Murat D.'nin (31) yaptığı 16 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerin lüks evlerden çaldıkları son model otomobilleri, suçta kullanan kişilere 50 ile 70 bin lira karşılığında sattıkları belirlendi. Çetenin çaldığı 37 araçtan 35'i ise sahiplerine teslim edildi.

Hem evleri soyup hem de otomobilleri çaldılar! Son model araçları 50 ile 70 bin TL'den satmışlar! İstanbul'daki hırsızlık çetesi çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özellikle Anadolu yakasında lüks evlere girerek hırsızlık yapan bir çeteye yönelik operasyon yapıldı. Polis daha önceden tespit ettiği 12 adrese eş zamanlı baskın yaparken, çete lideri Murat D.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, bilgisayar, çalıntı plakalar ele geçirildi. Hırsızlık çetesiyle ilgili daha önce yapılan ara operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Bu operasyonla birlikte 16 kişilik çete tamamen çökertilmiş oldu.

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HEM EVİ SOYUP HEM DE OTOMOBİLLERİ ÇALIYORLARMIŞ

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin hırsızlık için özellikle müstakil lüks evleri tercih ettikleri ve balkon ya da pencere camlarından içeri girdikleri öğrenildi. Mağdurların evde olduğu saatlerde sabaha karşı içeri giren şüphelilerin, para, ziynet eşyası ve elektronik eşyaların yanı sıra buldukları kontak anahtarı ile park halindeki otomobilleri de çaldıkları tespit edildi.

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ÇALDIKLARI LÜKS OTOMOBİLLERİ 50-70 BİN LİRAYA SUÇLULARA SATIYORLARMIŞ

Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri önce kendi yaptıkları hırsızlıklarda kullandıkları daha sonra ise suçta kullanan başka kişilere sattıkları belirlendi. Şüphelilerin çoğunluğu lüks otomobilleri 50 ile 70 bin lirası arasında değişen fiyatlarda sattıkları öğrenildi.

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Otomobilleri ele geçirmek için operasyon yapan polis ekiplerinin çalıntı otonun satıldığı kişinin Pendik’te bir adrese yaptığı baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği olayla ilgili soruşturmanın Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

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HIRSIZLIK ANLARINI DA GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Polis soruşturmasında şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin müstakil evlerin duvarlarına tırmanarak pencere camlarından içeri girdikleri görüldü. Hırsızlıklar sırasında son derece rahat olan ve gürültü çıkarmayan şüphelilerin mağdurları uyandırmadan çaldıklarıyla birlikte kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin bir olaylarında iki katlı bir eve hırsızlık için girdikleri alt katta taziye yemeği verilirken, üst katı soyarak kaçtıkları öğrenildi.

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MAĞDURLAR OTOMOBİLLERİNİ ALMAK İÇİN ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ

Hırsızlık çetesinin mağdurlarından bazıları ise çalınan otomobillerini teslim almak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi. Mağdur Doktor Murat Polat "Biz yukarıda uyuyorduk. Evimize girip hırsızlık yapmışlar. Sonra iki otomobilimizi çalıp gitmişler. Çok şükür polis hırsızları yakaladı." dedi.

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"HİÇBİR SES DUYMADIK"

Bir başka mağdur Hemşire Meryem Aydın ise "Ben ve eşim evde uyurken içeri girmişler. Hiçbir ses duymadık. Sabah kalktığımızda hırsızlığı fark ettik." dedi.

Mağdur Mustafa Taşpınar ise "İnsanın mahrem olan evine korkusuzca giriyorlar. Çok kötü bir durum. Polise onları yakaladıkları ve çalınan otomobilimi bulduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

35 ARAÇ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Polis soruşturmasının ardından toplamda 45 eylem gerçekleştirdikleri, 37 otomobil çaldıkları tespit edildi. Çalınan otomobillerden 35’nin bulunarak sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. Hırsızlık çetesinin lideri olduğu iddia edilen Murat D.’nin ise 50 kez polise geliş kaydı olduğu, 13 ayrı dosyadan mahkemeler ve polis tarafından arandığı tespit edildi. Polisin Murat D.’yi çalıntı bir otomobille kovalamaca sonucu yakalandığı belirtildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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İstanbul hırsızlık
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