HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hem hamile öğretmene saldırdı, hem güvenlik görevlisinin burnunu kırdı!

Hem hamile öğretmene saldırdı, hem güvenlik görevlisinin burnunu kırdı!

18.12.2023 16:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akılalmaz olay! 13 Aralık çarşamba günü Başakşehir'de zorla okula girmeyen bir öğrenci velisi adeta terör estirdi. Hamile bir öğretmene hakaret edip saldıran veli, güvenlik görevlisinin de burnunu kırdı. Öğretmen ve güvenlik görevlisi saldırgandan şikayetçi oldu.

Hem hamile öğretmene saldırdı, hem güvenlik görevlisinin burnunu kırdı!

Başakşehir'de zorla okul binasına girmeye çalışan veli, hamile bir öğretmene saldırdı. Olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini ise darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

00d3349aa436d668fff4c40fa56d1f88

SİNİRLİ VELİ DEHŞET SAÇTI

Olay, 13 Aralık Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, veli Mezher Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi. İzin verilmeyince okul binasına zorla girmeye çalıştı. Mezher Ö., hamile öğretmen Esin Ç.'ye sınıfta öğrencilerinin önünde hakaretler savurarak saldırdı.

7f50b43d2ce28def7560cdfebda5f460

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN BURNU KIRILDI

Ardından olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Rıfkı Ç.'ye yumruk atarak burnunu kırdı. Öğretmen Esin Ç.'nin olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Güvenlik görevlisi Rıfkı Ç. İse hastaneye giderek tedavi gördü. Öğretmen ve güvenlik görevlisi polis merkezine giderek şikayetçi olurken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Eğitimciler Birliği Sendikası İstanbul 1 No'lu Şubesi eğitim çalışanlarının katılımı ile okul önünde basın açıklaması yaptı.

ef2102c2f370bbbce4f73d66e6c001d3

"CEHALETE DAYANAN ŞİDDETİ BİR AN ÖNCE ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mükremin Köse, "Eğitimcilere yönelik her saldırı aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erinceye, karanlık, şuursuzluk son buluncaya kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Biz bilginin gücünün, cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin, şiddete esir olmasına hep birlikte karşı durmalıyız" dedi. (DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haraç isteyip kurşun yağdırdılar! 'Her ay 10 bin lira vereceksiniz'Haraç isteyip kurşun yağdırdılar! 'Her ay 10 bin lira vereceksiniz'
Bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi! Oy oranı dikkat çektiBir kez daha cumhurbaşkanı seçildi! Oy oranı dikkat çekti
Son depremden sonra ortaya çıktı! "Her an olabilir"Son depremden sonra ortaya çıktı! "Her an olabilir"
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İstanbul Başakşehir Güvenlik görevlisi hamile veli
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

İttifak tablosu netleşiyor! Erdoğan ile görüşme sonrası ilk kez açıkladı

İttifak tablosu netleşiyor! Erdoğan ile görüşme sonrası ilk kez açıkladı

Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Silah sesi duyulmasın diye...

Vahşette yeni detaylar ortaya çıktı: Silah sesi duyulmasın diye...

Son depremden sonra ortaya çıktı! "Her an olabilir"

Son depremden sonra ortaya çıktı! "Her an olabilir"

Başkentte akaryakıt krizi: İstasyonlar bir bir çöktü! Dünyanın gözü orada

Başkentte akaryakıt krizi: İstasyonlar bir bir çöktü! Dünyanın gözü orada

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.