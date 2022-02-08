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Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor! Bu belirtilere dikkat

08.02.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kadınlarda düşük libidoya ve erkeklerde erektil disfonksiyona neden oluyor. Bilinenin aksine libidonuzu düşüren tansiyon ilaçları değil, yüksek tansiyonun ta kendisi. Kadınlarda cinsel işlev bozukluğunun fark edilmesi büyük önem taşırken, erkekler de ise hipertansiyon kalp hastalığı ve ölüm riskini artırır.

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor! Bu belirtilere dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, hipertansiyonun hem erkekleri hem de kadınları cinsel yönden nasıl olumsuz etkilediği konusunda şu bilgileri verdi.

"Bilimsel bulgular, yüksek tansiyonu olan kadınların, normal tansiyonu olan kadınlara kıyasla cinsel işlev bozukluğu yaşama olasılığının iki kat daha fazla olduğunu bildirirken; ilerleyen yaş ve ne kadar süredir hipertansiyondan mustarip oldukları, kadınlarda cinsel işlev bozukluğu riskini daha da artırıyor.

TANIMAK VE YÖNETMEK ÇOK ÖNEMLİ

Kadın cinsel işlev bozukluğu hastaları ve cinsel partnerlerinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilediğinden, hipertansif kadınlarda kadın cinsel işlev bozukluğunu uygun şekilde tanımak ve yönetmek büyük önem taşıyor.

EREKSİYON EKSİKLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Yüksek tansiyonu olan erkekler ise, bazen seks için yeterince zor olan bir ereksiyona girmekte veya bunu sürdürmekte sorunlar yaşarlar. Bir erkek cinsel olarak uyarıldığında, beyin penisin içindeki ve çevresindeki sinirlere sinyaller gönderir. Bu sinirler penise daha fazla kan akmasına ve doku ve kan damarlarının gevşeyip açılmasına neden olarak kanın penise akmasını sağlayarak penisi zorlaştırır.

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Bununla birlikte, yüksek tansiyona sahip olmak, penisin içindeki veya penise giden kan damarları da dahil olmak üzere vücuttaki bu kan damarlarına zarar verebilir. Bu damarlar çok daralabilirler, yani içlerinden yeterince kan akamaz ve ereksiyon eksikliğine neden olabilir.

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Hipertansiyonu olan erkeklerin, normal kan basıncına sahip erkeklere kıyasla, penil kan akışında bozulma ve erektil disfonksiyona sahip olma olasılığı neredeyse iki kat daha fazladır, bu da kalp hastalığı ve ölüm riskini artırır.

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Neyse ki, sağlıklı bir yaşam tarzı ve ilaçlar, libidonuzu, kan basıncınızı ve ereksiyonunuzu iyileştirmek için yeterli. Siz de yatak odanızda benzer sorunlar yaşıyorsanız doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.”


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