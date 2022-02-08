Tuvalete gitmek en büyük korkunuz olmasın! İshali anında kesen mucize yöntem

İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. Diyare olarak da bilinen ishal genellikle yanlış beslenme sonucu ya da gıda zehirlenmeleri nedeniyle ortaya çıkar. İshal, sancılı ve rahatsız edici bir sağlık problemidir.

Anında önlem alınıp geçmesi için modern ya da alternatif tıp tavsiyelerine başvurulmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olmaktadır. Alternatif tıp yöntemleri arasında en sık uygulanan doğal tariflerden biri de kahve limon kürüdür. Ballı süt boğaza iyi gelir mi? Ballı sütün faydaları nelerdir?

İSHALİ KESEN LİMON VE KAHVE KÜRÜ

Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve şiddetli ishalin durdurulması için gün içinde 1 tatlı kaşığı kadar kahve ve limon kürünün tüketilmesi tavsiye edilir. İshalin anında kesen bu kür, evde kolaylıkla uygulanabilir. İshal, insan bedeni için hayati öneme sahip olan su kaybına neden olduğundan ishal olur olmaz beklemeden kahve limon kürünün uygulanması önerilir.

LİMON VE KAHVE KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

Yarım limon

2 tatlı kaşığı kuru Türk kahvesi

Hazırlanışı:

Yarım limon suyu bir kâseye sıkılır ve üzerine Türk kahvesi eklenerek iyice karıştırılır. Macun kıvamına gelinceye kadar karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı ağza atılır ve ılık su içerek yutulur. Bu kür sayesinde ishal anında kesilir ve sindirim sistemi daha düzenli çalışmaya başlar.

