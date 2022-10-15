Hem küçük hem büyük işleri rahatça yapabilmenizi sağlayacak en iyi matkaplar ve markaları

Usta çağırmakla uğraşamadan günlük tadilat işlerinizde kullanabileceğiniz birçok matkap alternatifi bulunuyor. Pratik işlemler için darbesiz özellikteki modeller tercih edilirken daha yüksek güç gerektiren duvar veya beton delme işleri için sıklıkla darbeli cihazlar kullanılıyor. Siz de matkap almaya karar verdiniz ve "En iyi matkap markası hangisi?" diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! Gelin, her bütçeye ve her ihtiyaca uygun matkap alternatiflerine birlikte göz atalım!

Matkap nedir?

Matkap diğer adıyla delgi; tahta, maden, beton ve duvar gibi sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan alet olarak tanımlanabilir. Elektrikli matkaplar temel olarak darbeli ve darbesiz matkaplar olarak ikiye ayrılır. Hem darbeli hem darbesiz matkapların elektrikli ve şarjlı modelleri bulunur. Eğer aklınızda "Matkap nasıl kullanılır?" gibi bir soru varsa kısaca cevaplayalım. Matkaplar vidalama için kullanılsa da büyük çoğunlukla delme işlemleri için tercih edilir. Eğer matkabı ilk defa kullanacaksanız denemenizi sabit bir yüzey üzerinde yapmanız, daha sizin için daha güvenli olur. Matkap setini kullanmaya başlamadan önce delmek istediğiniz yeri kalem yardımıyla işaretleyin. Delmeyi düşündüğünüz yüzeyin türüne ve açmak istediğiniz deliğin büyüklüğüne göre matkap ucunu seçin. Matkap ucunu dikkatli bir şekilde matkaba yerleştirin. Delme işlemine başlamadan önce gözlük takmayı unutmayın ve çalıştığınız yerin boş, güvenli olmasına dikkat edin. İlk etapta matkabı yavaşça çalıştırıp küçük bir çukur açın. Sonrasında matkap tetiğine tam basın ve matkabı dik olarak kullanarak deliği istediğiniz kadar büyütün. Daha kolay delik açmak için kol gücünüzle matkabı kuvvetle itin ve işte, açmak istediğiniz delik hazır!

1. Ergonomik tasarımıyla: Bosch Darbeli Matkap EasyImpact

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En iyi matkap markalarından biri olan Bosch' un EasyImpact Darbeli Matkap modeli, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Ürünün iki kovanlı anahtarsız mandren tasarımı sayesinde matkabın uçlarını kolayca değiştirebilir ve istediğiniz yüzeyde hızlıca çalışmaya başlayabilirsiniz. Bosch electronic hız kontrolü sayesinde delme hızını tetik yardımıyla zahmetsizce kontrol edebilirsiniz. Hafif, kompakt ve ergonomik matkabı kolayca kullanabilirsiniz. Darbeli modunu sert yüzeyleri delme, darbesiz modunu vidalama ve küçük delme işlemleri için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürünle ahşap yüzeyde 25, beton yüzeyde 10 mm'ye kadar kolayca delik açabilirsiniz.

2. Entegre LED ışığıyla karanlıkta bile kullabilirsiniz: Sturdy Japon Tech 58v8ah Çift Akülü Matkap Seti

Sturdy Japon Tech 58v8ah Çift Akülü Matkap Seti, 27 farklı parçadan oluşur. Akülü olduğu için elektriğin bulunmadığı ortamlarda, entegre LED ışığı sayesinde ise karanlık mekânlarda dahi rahat kulanım imkânı sunar. Seri vidalama işlemlerinde hassas çalışma için motor freni özelliği bulunur. Ürünün kolay taşınması için paket içerisinde pratik kemer klipsi yer alır. Elektronik hücre ve motor koruması sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Hem profesyonel hem amatör işlerde kullanıma uygun olan ürün, bir matkaptan bekleyeceğiniz bütün özelliklere sahip.

3. 720 Wattlık güçlü motor: Einhell TC-ID 720/1 E Darbeli Matkap

Delme, vidalama işlerinizde kullanabileceğiniz kaliteli ve güçlü bir matkap arıyor; "Benim için en iyi matkap hangisi?" diye düşünüyorsanız Einhell TC-ID 720/1 E Darbeli Matkap, sizin için doğru ürün olabilir! 720 Watt motor gücündeki cihazın sürekli çalıştırma kilidi sayesinde matkabı kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ergonomik ve yumuşak kavrama yüzey tasarımıyla keyifle çalışabilirsiniz. Aldığınız mobilyaların kurulumundan büyük eşyalarınızı duvara sabitlemeye, delmeden sökme işlemlerine kadar birçok farklı amaçla kullanabileceğiniz matkabı elinizin altından ayırmak istemeyeceksiniz! Ahşap, metal ve beton yüzeylerde kullanılabilen ürünü kaçırmayın, deriz.

4. 175 yıllık tecrübeyle üretilen: Stanley STDC18LHBK Çift Akülü Profesyonel Darbeli Matkap

Darbeli seçenekler arasındaki en iyi matkap modellerinden biri de şüphesiz Stanley STDC18LHBK Çift Akülü Profesyonel Darbeli Matkap. 175 yıllık tecrübeyle özeni birleştiren ürünü şarjlı olması sayesinde istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Kaliteli malzemelerden üretilen matkabı uzun yıllar boyunca ilk günkü hâliyle kullanmaya devam edebilirsiniz. Dakika başına 1600 devir yapabilen cihazı, pakette yer alan kemer kancasıyla rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Sadece 280 gram ağırlığında olduğu için ürünle yorulmadan çalışabilirsiniz. Profesyonellerin tercihi olan matkabı siz de evinizdeki büyük küçük bütün işlerinizde kullanabilirsiniz.

5. İster profesyonel işlerde ister evinizde kullanın: Lieber German Stn59 Darbeli Şarjlı Matkap

Hem şantiyelerde profesyonel kullanıma hem pratik ev işlerine uygun olan Lieber German Stn59 Darbeli Şarjlı Matkap, şarj edilerek kullanılır. Anahtarsız mandren tipi sayesinde matkap uçlarının kolayca takılıp çıkarılmasına imkân tanır. 3500 Watt motor gücüyle kolay delim yapma deneyimi yaşatır. Demonte mobilyaları birleştirmekten tadilat yapımına, eşya sabitlemekten dekoratif ürünleri duvarlara asmaya kadar birçok işte kullanabileceğiniz matkabın paket içeriğinde darbeli matkap, iki adet akü batarya ve hızlı standlı şarj aleti yer alır. Ayrıca ürünün servis desteği ve iki yıl garantisi bulunur.

6. Ekonomik bir seçenek: Attlas Eco Set Matkap

Muadillerine kıyasla epey uygun fiyatlı olan Attlas Eco Set Matkap, tam bir fiyat/performans ürünü! Matkabı üç ila beş saat arasında tam olarak şarj edebilirsiniz. Şarj tamamlandıktan sonra cihazı uzun süre kesintisiz olarak kullanabilirsiniz. Matkabın hız ayarını zemine ve çalışma hızınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Konfor sağlayan yumuşak tutma kolu sayesinde yorulmadan ve zorlanmadan rahatça çalışabilirsiniz. Her zeminde etkili sonuçlar vadeden matkabı taşıma ipi sayesinde zahmetsizce her yere götürebilirsiniz. Cihazı sadece delme değil, vidalama işleriniz için de tercih edebilirsiniz.

7. Çok kademeli tork ayarı bulunan: Black & Decker BDCDD12K Matkap

Akülü cihazlar arasında en iyi matkap setinden biri de Black & Decker BDCDD12K Matkap. Kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle ön plana çıkan markanın bu ürünü, ön kovanlı anahtarsız mandreni sayesinde kolay uç değişimi imkânı sunar. 11 kademeli tork ayarı bulunan çok amaçlı matkap ile ahşap, metal veya plastik fark etmeksizin bütün yüzeylerde üstün kontrol ve hassas çalışmak mümkün. LED aydınlatma özelliği sayesinde çalışma ortamını aydınlatır ve iş güvenliğini artırır. "Kendin Yap!" sloganıyla yola çıkan Black & Decker, herkese kendi tadilatını yapmanın gururunu yaşatır.

8. Pratik işleriniz için: MOONSHOP Maxstar 24v 5 AH Li-ion Darbeli Çift Akülü Kızaklı Çantalı Şarjlı Matkap

Hem amatör hem profesyonel işlerinizde kullanmak için darbeli akülü bir matkap arayışındaysanız ve "Benim için en iyi matkap hangisi?" diye düşünüyorsanız MOONSHOP Maxstar 24v 5 AH Li-ion Darbeli Çift Akülü Kızaklı Çantalı Şarjlı Matkap, sizin için ideal! Ürünün bataryası 2x5 AH Li-ion olduğu için cihaz, daha yüksek güç ve kapasiteyle çalışır. 1,6 kg ağırlığındaki ürünün yedek bataryası da bulunur. Uygun fiyatı, kaliteli yapısı ve pratik oluşuyla çok severek kullanacağınız bu matkaba bir şans vermeye ne dersiniz?

9. Uzun ömürlü ve kaliteli: Bosch Professional GSB 550 Darbeli Matkap

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En iyi matkap markaları arasında yer alan Bosch'un Professional GSB 550 Darbeli Matkap modeli, kaliteli ve güçlü bir matkaba sahip olmak isteyenler için ideal. Sağlam ve kompakt olan cihazla betondan duvara, seramikten fayansa, çelikten ahşaba kadar birçok malzeme ve yüzeydeki hem delme hem vidalama işlemlerinizde kullanarak yüksek performans elde edebilirsiniz. Rahat bir tutuşa sahip olan cihazla delme derinliğini kontrol altında tutabilirsiniz. Pratik darbe fonksiyon değiştiricisi sayesinde darbeliden darbesiz kullanıma kolay bir geçiş sağlayabilirsiniz. Kaliteli ve dayanıklı olması sayesinde ürünü uzun yıllar kullanabilirsiniz.

10. Dakika başına 2800 devir yapabilen: Dewalt Dwd014S/Qs Matkap

Dakika başına 2800 devir yapan Dewalt Dwd014S/Qs Matkap, zorlu koşullarda uzun saatler kullanılsa ve defalarca kapatılıp açılsa bile iyi bir performans sergiler. Zorlayıcı testlerden geçirildikten sonra kullanıcılara sunulan ve güvenliğe önem veren cihaz, 100 yıllık marka tecrübesiyle özenle üretilir. Sağlam, güçlü, güvenilir ve dayanıklı olan ürün hem profesyoneller tarafından hem ev içindeki işlerde kullanılmak üzere amatörler tarafından tercih edilebilir. Kaliteli, uzun ömürlü ve işlevsel bir ürün arayışındaysanız severek kullanacağınız kablolu matkaba mutlaka şans verin, deriz.

11. 45 parçalık büyük set: PRO Fessional Usta Seti Şarjlı Matkap

Bir adet akülü matkap dışında bir adet yedek akü; 44 parça delme, vidalama, oyma, somun açma uçları, bir adet kemer tokası ve bir adet orijinal ürün çantasının bulunduğu PRO Fessional Usta Seti Şarjlı Matkap, tamirat yaparken ihtiyaç duyacağınız birçok malzemeyi içerir. Darbesiz matkabın iki yıl kullanım garantisi bulunur. Her evin ihtiyaç duyacağı ürün, hafif oluşu sayesinde kolay kullanım imkânı sunar. Düşük gürültülü olmasıyla tadilat ve kurulum işlemlerinizi komşularınızı rahatsız etmeden yapmanızı sağlar. Yüksek verimli oluşuyla enerji kaybının önüne geçer.

12. Dayanıklılık testlerinden geçirilerek üretilen: Müller Germany Şarjlı Matkap Seti

Üretiminde en dayanıklı materyaller kullanılan ve dayanıklılık testlerinden geçirilen Müller Germany Şarjlı Matkap Seti, 27 parçadan oluşur. Şarjlı olmasıyla kablo fazlalığını ortadan kaldırır ve ekstra elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan her yerde kullanım imkânı sunar. Güçlü motoru ve yüksek şarj kapasitesi sayesinde kesintisiz ve uzun süreli kullanım sağlar. LED ışığı olduğu için çalışma ortamını aydınlatır ve güvenle çalışmanıza imkân tanır. Ergonomik tasarımıyla tek elle bile rahatlıkla kullanılabilir. Kalitesi ve performansıyla Alman üretimi en iyi matkap sıralamasında öne çıkan cihaza göz atmadan alacağınız ürüne karar vermeyin.

13. İstediğiniz hızda çalıştırın: Einhell TE-HD 18/12 Li - Solo Akülü Pnömatik Matkap

En iyi matkap sıralaması yaparken saymadan geçemeyeceğimiz ürünlerden biri de Einhell TE-HD 18/12 Li - Solo Akülü Pnömatik Matkap. Her işini kendi yapmayı seven biriyseniz ve ömürlük kullanabileceğiniz bir matkap arayışındaysanız sizi usta çağırmaktan kurtaracak bu ürünü tercih edebilirsiniz. Güçlü motoruyla bütün işlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Elektronik hız kontrol özelliğiyle cihazı istediğiniz hızda çalıştırabilirsiniz. Akülü oluşu sayesinde daha pratik bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Ergonomik tasarımı ve yumuşak kaplamalı tutma bölümü sayesinde ürünü çalıştırırken yorulmazsınız ve cihazı keyifle kullanabilirsiniz.

14. Kullanıcıların beğenisini kazanan: Hyundai Hp710 Darbeli Matkap

Hyundai Hp710 Darbeli Matkap, en iyi matkap markası yorumlarına sahip markalar arasında yer alan Hyundai'nin bir ürünü. Çift yalıtımlı güçlü motoruyla büyük küçük bütün tadilat, kurulum ve sökme işlerinde kullanabileceğiniz cihazın otomatik mandreni bulunur. Taşıma çantasıyla gönderilen cihazın paket içeriğinde birçok yüzeyde işlem yapmanıza olanak sağlayacak tam 16 parça uç seti hediye olarak gönderilir. Hafif yapısı sayesinde kolunuzun zorlanmasına engel olur. Her evde ihtiyaç duyulacak ürünü bir defa kullandıktan sonra "Neden daha önce almadım ki?" diyecek ve pişmanlık duyacaksınız, bizden söylemesi.