Hem kullanışlı hem uygun fiyatlı en iyi kapatıcı pudralar

Pudralar, transparan ve renkli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Transparan pudralar, sadece cildi matlaştırıp makyajı sabitlerken renkli pudralar, ekstra olarak kapatıcı etki sunuyor. Aynı zamanda fondöten ve pudranın bir arada bulunduğu renkli pudralar da bulunuyor. Tek bir ürünle birçok etkiyi sağlayabileceğiniz pudraları hem makyajın üstüne hem temiz cildinize uygulayabilirsiniz. Haydi, fazla zaman kaybetmeden sizler için hazırladığımız uygun fiyatlı ve en iyi kapatıcı pudra listesini inceleyelim!

1. Gözenek kapatıcı ve mat etki bir arada: Maybelline New York Fit Me Matte + Poreless Pudra

Pudradan beklentiniz hem matlaştırıcı hem gözenek kapatıcı etkiyse sizin için harika bir önerimiz var. Maybelline New York Fit Me Matte + Poreless Pudra, cilde mükemmel şekilde uyum sağlarken yüzde doğal bir matlık bırakıyor. Gözenek kapatıcı pudra, perlit minerali içeren özel formülü sayesinde gözenekleri en iyi şekilde gizliyor. Gün içinde yağlanan cildi kontrol altında tutarak parlamayı kontrol altına alıyor. Pratik kullanıma çok uygun ambalajında ayna ve uygulama süngeri de bulunuyor. Bu sayede dışarıdayken bile başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan pudranızı kolayca tazeleyebilirsiniz.

2. Pirinç nişastası içeren %100 vegan formül: NYX Professional Makeup Can’t Stop Won’t Stop Matlaştırıcı Pudra

En iyi kapatıcı pudra markaları arasında yer alan NYX Professional Makeup, çok seveceğiniz bir pudraya imzasını atmış. Can’t Stop Won’t Stop Matlaştırıcı Pudra, pirinç nişastası içeren %100 vegan formülü ile gün boyu matlık sağlıyor. Ürünün kapatıcı etkisiyle kusurlu cilt görünümünü anında yok etmesi ve pürüzsüzlük sağlaması, en güzel özellikleri arasında yer alıyor. Pudranın transfere dayanıklı yapısı sayesinde makyajınızı sabitleyebilir ve fondöteninizin kalıcılığını arttırabilirsiniz. Hafif yapısı cildinizi matlaştırırken kurutmuyor. Sadece bitkisel ham maddelerden elde edilen pudra; formülünde bal mumu, kolajen ve keratin gibi hayvansal içerikler barındırmıyor.

3. Doğal ve kusursuz etki arayanlara: L'Oréal Paris True Match Pudra

Pudra kullanarak hem makyajınızı sabitlemek hem cilt kusurlarınızın daha az görünür olmasını istiyorsanız bu ürün tam size göre! Doğal ve kusursuz pudra etkisi sağlayan L’Oreal Paris True Match, cilt tonuna mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Ciltte yokmuş hissi bırakan ürünün çok hafif bir dokusu bulunuyor. Ayna ve uygulama süngerinin içinde bulunduğu ürünün kullanımı oldukça pratik. ''Kapatıcı pudra nasıl kullanılır?'' sorusu aklınızı kurcalıyorsa bu soruyu hemen yanıtlayalım. Ürünü, ten makyajınızı yaptıktan sonra veya temiz cildinize sünger ya da pudra fırçası yardımıyla uygulayın. İhtiyaç duyarsanız gün içinde tazeleyin.

4. Kadifemsi matlık: Golden Rose Mineral Terracotta Powder

Yüksek kapatıcı pudra özelliği taşıyan Golden Rose Mineral Terracotta Powder, kusursuz cilt görünümü sunuyor. Mükemmel kapatıcılığa sahip ürün, ciltte doğal kadifemsi ve pürüzsüz görünüm sağlıyor. İçeriğinde doğada bulunan mika, silika, kaolin, manganez ve magnezyum gibi çeşitli mineraller bulunuyor. Doğal ve saf mineraller; cildi zararlı çevre faktörlerine karşı bariyer oluşturarak koruyor, tene ipeksi ve ışıltılı görünüm kazandırıyor. Kolay ve hızlı uygulama sağlayan pudra, dermatolojik olarak test edilmiş ve uzun ömürlü kullanıma uygun. İstediğiniz cilt görünümüne kavuşmak için bu pudraya mutlaka şans vermelisiniz.

5. Mikronize pigmentler ile cildinizin renk bütünlüğünü sağlayın: Catherine Arley Pudra

Sırada uygun fiyatlı en iyi kapatıcı pudralar listesinde yer alan Catherine Arley Pudra var. Pürüzsüz ve sağlıklı cilt için tercihi pudradan yana olanlar bu ürünü severek kullanabilirler. Pudra, lüks ipeksi dokusu sayesinde cilde kadifemsi bir görünüm kazandırıyor ve mikronize pigmentler ile ciltte renk bütünlüğü sağlıyor. Ürünü uygulama süngeri ve aynası sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her an tampon hareketlerle cildinize uygulayabilirsiniz. Cilde uyum sağlayan renkleri sayesinde cildinizdeki doğal, mat ve pürüzsüz etkinin keyfini çıkarmak için ürüne mutlaka göz atın!

6. İkisi bir arada etki: Revolution Conceal and Define Pudra Fondöten

Hiç akmayan ve bozulmayan makyaj istiyorsanız sizin için muhteşem bir önerimiz var. Revolution Conceal and Define Pudra Fondöten, tek ürünle kapatıcı pudra etkisi sunuyor. Gerçek cilt tonuna en yakın renk seçenekleriyle cilde anında uyum sağlayan ürün, harika bir cilt görünümü yaratıyor. Pudranın ipeksi ve ekstra ince toz yapısı, ciltte hiç ağırlık yapmadan ciltle anında bütünleşiyor. Su geçirmez özelliği sayesinde tere ve ıslaklığa karşı da ekstra dayanıklılık gösteriyor. Akma sorunu yaşamadan yaz aylarında bile kullanabileceğiniz pudra fondötene mutlaka göz atmalısınız.

7. Yağsız formül: Essence Matlaştırıcı Kompakt Pudra

Uygun fiyatlı en iyi kapatıcı pudra önerisi istiyorsanız Essence Matlaştırıcı Kompakt Pudra tam size göre! Mat, doğal ve pürüzsüz görünüm sunan sıkıştırılmış pudra; cildinizin mükemmele yakın görünmesini sağlıyor. Makyajınızı sabitlemek için fondötenin üstüne, makyajsız cildinize veya gün içindeki parlamalar için kullanabilirsiniz. Vegan içerikli ürün, hayvanlar üzerinde test edilmemiş ve yağsız formüle sahip. Böylece gözenekleri tıkmadan kusursuz cilt görünümü yaratıyor. En iyi kapatıcı pudranın yorumları da uygun fiyatlı ürünün çok iyi performans gösterdiği yönünde.

8. Suya ve tere karşı dayanıklı, yüksek kapatıcı etki: L'Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten

Ülkemizde yakın zamanda satışa sunulan L’Oreal Praris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten, tek dokunuşta yüksek kapatıcılık ve mat bitiş sunuyor. Leke kapatıcı pudra, ciltteki istenmeyen kusurları anında yok ederek cildi canlandırıyor. İkisi bir arada özellikteki ürün, likit fondöten gibi kapatma özelliği sağlarken pudra gibi cildi matlaştırıyor. Suya, tere ve transfere karşı dayanıklı ürünü yaz aylarında deniz ve havuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uygulama süngeri ve aynası sayesinde gittiğiniz yerde pratik şekilde uygulayabilirsiniz. 24 saat kalıcılıktaki ürünü deneyenlerin yorumları da çok olumlu.

9. Argan yağlı özel formül: Note Luminous Silk Compact Pudra

Kapatıcı pudra önerileri isteyenlerin bayılacağı bir başka önerimiz, Note Luminous Silk Compact Pudra. Kapatıcı ve makyaj sabitleyici özellikteki pudra, nem kaybını engelleyen ve cildi kurutmayan harika formüle sahip. İçeriğinde bulunan argan yağı cildi nemli tutuyor ve yaşlanmayı geciktirici özelliği ile cildi koruma altına alıyor. Cilde doğal görünüm sunan Note Luminous Silk Compack Pudra’nın siyah mat ambalajı da oldukça şık gözüküyor. En güzel kapatıcı pudra, yüksek örtücülük sağlayarak cilde pürüzsüz ve mat görünüm verirken 10 saate kadar kalıcılık sağlıyor. Üstelik özel süngeri sayesinde ürünü uygulaması da çok kolay!

10. SPF 15 ile cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur: Farmasi BB Pudra All in One

En kapatıcı pudra listemizin son sırasında Farmasi All in One BB Pudra bulunuyor. Ürün, yumuşacık ve hafif yapısı sayesinde cilt kusurlarını kapatıp ciltte anında doğal ve duru bir görünüm yakalıyor. Tek ürünle birçok fayda sağlayan pudra; kadifemsi mat bitişiyle makyajın kalıcılığını arttırıyor, cilt tonunu dengeliyor ve cildin pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Üstelik SPF 15 koruma faktörüyle de cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor. Birçok kişi tarafından sevilerek kullanılan ürün, kokusunun çok güzel olduğu yönündeki yorumlar ile dikkat çekiyor.