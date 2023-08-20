Hem lezzetli hem faydalı! 2 malzeme ile ödem atıcı dondurma tarifi

Vücutta aşırı sıvı birikmesiyle meydana gelen ödem ve benzeri şişlikler rahatsızlık vererek can sıkıcı hale gelebiliyor. Dolaşım sistemi veya dokularda meydana gelen ödem el ve ayaklarda şişlik olmasının yanı sıra yorgunluğa da neden olabilir. 2 malzeme ile yapan ödem savar dondurma tarifi yaz aylarınızın vazgeçilmezi olacak.

Yoğurt ödem atımında etkili bir besindir. Ananas içindeki bromelain sayesinde vücuttan su atımını arttırır. Ayrıca potasyum ve lif açısından da zengindir. Potasyumdan zengin besinler vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Böylece hücre içindeki sodyum miktarı artmaz, dolayısıyla ödem oluşmaz. Lifin yüksek olması ise bağırsağın çalışmasını sağlar. Bağırsakların düzenli çalışması, su atımının da iyi olduğu anlamına gelir.

ÖDEM SAVAR DONDURMA

Malzemeler:

1 adet ananas

3 dolu yemek kaşığı yoğurt veya 1/2 su bardağı süt

Hazırlanışı:

Ananasın tamamını küçük parçalar halinde doğrayıp dondurun. Daha sonra yoğurt veya süt ile karıştırıp blender ettikten sonra kabınıza alıp tekrar buzluğa atın. 1-2 saat daha dondurduktan sonra ödem atıcı dondurmanız yemeye hazır.

Dipnot: güçlü bir blender aletiniz yok ise ananasları dondurmadan yoğurt ile blender ettikten sonra dondurun veya bitkisel süt kullanın.

Üzerini file badem ile süsleyebilirsiniz. Yoğurt, meyve ve kuruyemiş üçlüsü uzun süre tok tutuyor. Bu şekilde bir ana öğününüz yerine tüketerek bir öğününüzü hafif geçirebilirsiniz veya daha uzun süre tok tutacak bir ara öğün yapabilirsiniz.

Dondurmanızı 4’e bölüp 4 gün üst üste tüketebilirsiniz.

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve bu tarif ile yüksek oranda ödem atımını gözlemleyebilirsiniz.



