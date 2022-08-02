Hem suçlu hem güçlü! Kendisini uyaran basın mensuplarına saldırdı

Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yaparak trafiğin akışını engelleyen bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinden geçen basın mensupları tarafından hatalı park sebebiyle uyarıldı.

TAKİP EDİP ÖNÜNÜ KESTİ

Daha sonra otomobil ile basın mensuplarının bulunduğu aracı takip eden şahıs cadde üzerinde yolu keserek basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Saldırganın bulunduğu otomobildeki kişilerin ise şahsı tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine saldırgan şahıs otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise araç kamerasına yansıdı. (İHA)



