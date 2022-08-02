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Hem suçlu hem güçlü! Kendisini uyaran basın mensuplarına saldırdı

02.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsünün yaptıkları "pes" dedirtti. Cadde üzerine hatalı park yapan şahıs, kendisine uyarıda bulunan basın mensuplarının aracını takip etti. Daha sonra otomobilin önünü kesen ve aracından inerek tehditler savuran maganda, yanındaki vatandaşların uyarı sonrası olay yerinden ayrıldı.

Hem suçlu hem güçlü! Kendisini uyaran basın mensuplarına saldırdı

Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yaparak trafiğin akışını engelleyen bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinden geçen basın mensupları tarafından hatalı park sebebiyle uyarıldı.

TAKİP EDİP ÖNÜNÜ KESTİ

Daha sonra otomobil ile basın mensuplarının bulunduğu aracı takip eden şahıs cadde üzerinde yolu keserek basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Saldırganın bulunduğu otomobildeki kişilerin ise şahsı tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine saldırgan şahıs otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise araç kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye maganda
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