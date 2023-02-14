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Hem yeni hem deniz manzaralı! 6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans depremde mezar oldu

14.02.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski binaların yanında 3 artı 1 dairesi 6 milyon TL'ye satılan ve yeni yapılmış olan lüks rezidansın da yıkılması dikkat çekti. Uzmanlar, söz konusu yıkımlarla ilgili binaların altından çıkan suların çok önemli ipuçları olduğunu işaret ediyor.

Hem yeni hem deniz manzaralı! 6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans depremde mezar oldu

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay İskenderun'u da vurdu. İlçede çok sayıda bina yerle bir olurken, vatandaşlar enkaz altında kaldı. İlçede depremle birlikte yıkılan binalardan birinin de deniz manzaralı lüks rezidans olması dikkat çekti.

LÜKS REZİDANS MEZAR OLDU

2 Aralık 2022 tarihinde yani sadece 40 gün önce ilana çıkan rezidansta ve 3 artı 1'lik dairenin fiyatı 6 milyon TL'ydi. Herkes ev hayalini süsleyecek milyonluk bina depremle birlikte vatandaşlara mezar oldu.

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Depremzedelerden olan bir vatandaş "Gözümüzün önünde çatır çatır gitti. İnanamıyorum hala onun şokundayım." diye konuştu.

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BİNALARIN ALTINDAN SU ÇIKIYOR

Öte yandan bölgedeki ara sokaklarda bazı binalardan sular tahliye ediliyor. Uzmanlara göre caddelere dolan bu su, bölgedeki sıvılaşma hakkında önemli ipucu veriyor.

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İ.Ü. Cerrahpaşa Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, ATV Haber'e yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada "Bu bölgede aynı etkiyi bütün binalarda görüyoruz. Zeminin zayıf olduğuna işaret ediyor. Sulu bir zemin olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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