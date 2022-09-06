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  4. Hemen değiştirin! Tüm saç görünüşünü etkiliyor: Ahşap tarak kullanımının faydaları

Hemen değiştirin! Tüm saç görünüşünü etkiliyor: Ahşap tarak kullanımının faydaları

06.09.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç bakımı saçın görünüşünde önemli bir yer taşıyor. Saçlar en ufak hatalarla yıpranabiliyor. Özellikle ısıl işlemler ve yanlış taramalar saçın yıpranmasını artırarak kötü bir görünüme sebep oluyor. Saç uzmanları daha bakımlı saçlar için ahşap tarak kullanılmasını öneriyor. Ahşap tarağın faydalarını merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Hemen değiştirin! Tüm saç görünüşünü etkiliyor: Ahşap tarak kullanımının faydaları

Kuaförler her fırsatta saçların yanlış tarandığını belirtiyor. Saçı açmaya çalışırken fazla sert davranmak ve yanlış tarak kullanmak hem saçın kırılmasına hem de dökülmesine neden oluyor. Saç kırıklarının taraklar nedeniyle olduğu pek düşünülmese de tarakların saç görünüşünde önemli etkileri bulunuyor. Bu nedenle plastik taraklar yerine ahşap tarakları tercih etmek gerekiyor. Ahşap taraklar saçları çok daha sağlıklı hale getiriyor.

AHŞAP TARAK KULLANIMININ FAYDALARI

KIRILMALARI ÖNLÜYOR

Doğada bulunan özel ağaç türlerinden üretilen ahşap taraklar, saçlar taranırken saç derisinin ürettiği yağları saç tellerine eşit olarak yayar. Kullandığımız plastik tarakların bu özelliği bulunmamaktadır. Ahşap tarakların özel diş dokusu sayesinde oluşan bu yağ dağılımı, saç kırılmalarının önüne geçmesinin yanı sıra saçların daha parlak ve hacimli görünmesini de sağlamaktadır.

SAÇLARI PARLATIYOR

Daima güzel görünen ve canlı saçların temelinde sağlıktı saç derisi yatmaktadır. Ahşap tarak seçimi ise bu süreci destekler. Saç derisinin altında bulunan bazı noktaları harekete geçiren ahşap taraklar, saç diplerine bir nevi masaj uygulayarak kan dolaşımını daha düzenli hale getirir. Bunun sonucunda da saç tellerinin ihtiyacı olan nem ve besleyici mineraller salgılanarak, saçlar her zamankinden daha sağlıklı hale gelir.

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SAÇIN DAHA HIZLI UZAMASINI SAĞLIYOR

Saçların uzaması için saç derisindeki kan akışının sürekli seyir halinde olması önemlidir. Saçı şekillendirmek için kullanılan birçok ürün ve yüksek ısı gibi çeşitli etkenler, bir süre sonra kan dolaşımını düzensiz hale getirir ve saçların uzamasını yavaşlatır. Duştan çıktıktan sonra saçlarınızı tararken ahşap tarak kullanırsanız, saç diplerindeki kan akışı seviyesi artar ve saçlarınız daha hızlı uzar.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTIYOR

Saç dökülmesi, günümüzde her yaş grubundan erkek ve kadının karşılaştığı bir sorundur. Saç dökülmesinin nedenlerinden bir tanesi de yanlış tarak kullanımıdır. Özellikle sağlıksız saç derisinde sık karşılaşılan bu sorun, tarama işlemi sırasında zayıf düşen saç tellerinin kökten kopması veya kırılması ile sonuçlanır. Ahşap malzemede üretilen taraklar, diş ve uç kısımlarının özel yapısı nedeniyle diğer taraklar gibi saç tellerinde hasar bırakmaz.

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saç dökülmesi saç bakımı ahşap saç tarak
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