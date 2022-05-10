Hemen kulağınızı temizlemeyi bırakın: Kulak kiri düşündüğünüz kadar kötü değildir!

Yaygın inanışın aksine kulak kirini nadiren temizlemeniz gerekmektedir. Kulak kiri aslında iyidir. Pamuklu çubukları kulağınıza sokmamanız gerekmektedir. Milyonlarca insan kulak çubuğu ya da pamuklu çubuğa karşı koyamayarak ya kulağını temizliyor ya da kulağını kaşıyor! Siz de kulaklarınızı bu şekilde temizlemeye karşı koyamıyorsanız hatta bunu her gün yapıyorsanız bilmeniz gereken bazı acı gerçekler var.

KULAK İÇLERİ NASIL TEMİZLENİR?

Kulak temizliği ya da kulak bakımı hakkında büyük bir kafa karışıklığı var. Veya kulak kaşımanın karşı konulamaz cazibesine kapıldığı için doğrusunu bildiği halde inkar edenler var. Kulak temizliği ile ilgili bilmeniz gereken en önemli kural asla kulak çubuğu kullanmamanız gerektiğidir.

Kulak içinde biriken kiri kendi başınıza çıkarmamaya çalışmalısınız. Kulaklar kendi kendini temizler. Ayrıca kulak içindeki kulak kiri, dış kulağı enfeksiyon ve yaralanmalardan korumak için önemlidir. Kulak içindeki kiri temizlemek için pamuklu çubuk kullanmak ise kulak komplikasyonlarına neden olabilir.

KULAKLARINIZI TEMİZLERKEN CANINIZ ACIYORSA...

Peki, kulaklarınızı temizlerken acı çekiyorsanız ne yapmalısınız? Kısa vadede çözüm için bir ağrı kesici kullanabilirsiniz. Ancak kulak ağrısı 3 günü geçtiyse en hızlı şekilde bir doktora gitmelisiniz.

Pamuklu çubuk kullanırken keskin bir ağrı hissediyorsanız, kulak içinde bir yaralanma yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden en kısa sürede doktora görünmelisiniz. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız en kısa sürede bir uzmana görünmelisiniz:

Kulak ağrısı

Tıkalı veya tıkalı hisseden kulaklar

İrin veya kan gibi kulağınızdan drenaj

Ateş

Boğuk işitme

İşitme kaybı

Kulaklarınızda çınlama (kulak çınlaması)

Baş dönmesi veya vertigo

Kulaklarınızı temizlemek kısır bir döngüdür: Tahriş olmuş kulaklar daha fazla kulak kiri üretir. Kulağınızı temizlemeniz gerekiyorsa; pamuklu çubuk kullanmamalısınız. Kulak çubukları ciddi komplikasyonlara yol açabilir.



