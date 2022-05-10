HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hemen kulağınızı temizlemeyi bırakın: Kulak kiri düşündüğünüz kadar kötü değildir!

Hemen kulağınızı temizlemeyi bırakın: Kulak kiri düşündüğünüz kadar kötü değildir!

10.05.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulak temizliği için genellikle kulak çubuğu ya da pamuklu çubuktan yardım alınır. Uzmanlar her fırsatta pamuklu çubukları kulağa sokmanın zararlarını dile getiriyor. Temizlediği zannedilen pamuklu çubuklar, genellikle temizlemek yerine kulak içinde biriken kirleri kulağın derinlerine doğru iterek size tahmin edebileceğinizden daha büyük zararlar veriyor.

Hemen kulağınızı temizlemeyi bırakın: Kulak kiri düşündüğünüz kadar kötü değildir!

Yaygın inanışın aksine kulak kirini nadiren temizlemeniz gerekmektedir. Kulak kiri aslında iyidir. Pamuklu çubukları kulağınıza sokmamanız gerekmektedir. Milyonlarca insan kulak çubuğu ya da pamuklu çubuğa karşı koyamayarak ya kulağını temizliyor ya da kulağını kaşıyor! Siz de kulaklarınızı bu şekilde temizlemeye karşı koyamıyorsanız hatta bunu her gün yapıyorsanız bilmeniz gereken bazı acı gerçekler var.

KULAK İÇLERİ NASIL TEMİZLENİR?

Kulak temizliği ya da kulak bakımı hakkında büyük bir kafa karışıklığı var. Veya kulak kaşımanın karşı konulamaz cazibesine kapıldığı için doğrusunu bildiği halde inkar edenler var. Kulak temizliği ile ilgili bilmeniz gereken en önemli kural asla kulak çubuğu kullanmamanız gerektiğidir.

iStock-1226298116

Kulak içinde biriken kiri kendi başınıza çıkarmamaya çalışmalısınız. Kulaklar kendi kendini temizler. Ayrıca kulak içindeki kulak kiri, dış kulağı enfeksiyon ve yaralanmalardan korumak için önemlidir. Kulak içindeki kiri temizlemek için pamuklu çubuk kullanmak ise kulak komplikasyonlarına neden olabilir.

KULAKLARINIZI TEMİZLERKEN CANINIZ ACIYORSA...

Peki, kulaklarınızı temizlerken acı çekiyorsanız ne yapmalısınız? Kısa vadede çözüm için bir ağrı kesici kullanabilirsiniz. Ancak kulak ağrısı 3 günü geçtiyse en hızlı şekilde bir doktora gitmelisiniz.

iStock-1334478429

Pamuklu çubuk kullanırken keskin bir ağrı hissediyorsanız, kulak içinde bir yaralanma yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden en kısa sürede doktora görünmelisiniz. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız en kısa sürede bir uzmana görünmelisiniz:

  • Kulak ağrısı
  • Tıkalı veya tıkalı hisseden kulaklar
  • İrin veya kan gibi kulağınızdan drenaj
  • Ateş
  • Boğuk işitme
  • İşitme kaybı
  • Kulaklarınızda çınlama (kulak çınlaması)
  • Baş dönmesi veya vertigo

Kulaklarınızı temizlemek kısır bir döngüdür: Tahriş olmuş kulaklar daha fazla kulak kiri üretir. Kulağınızı temizlemeniz gerekiyorsa; pamuklu çubuk kullanmamalısınız. Kulak çubukları ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Kulak çubuğunu kulağınıza asla sokmamalısınız! Güvenli temizlik için yapmanız gereken...Kulak çubuğunu kulağınıza asla sokmamalısınız! Güvenli temizlik için yapmanız gereken...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanser riskini azaltır, diyabeti önler, kasları güçlendirir...Kanser riskini azaltır, diyabeti önler, kasları güçlendirir...
Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'
Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu! Ayasofya Camii'nde tarihi su haznesi ayakkabılık oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.