Hemen mağazaya koşmayın... Cebinizi yormadan saksı yapmak bakın ne kadar kolay!

Çiçekleriniz için saksı almak için mağazaya koşmanız gerekmiyor. Biraz yaratıcılık ve sabırla, sıradan plastik şişelerden göze hitap edecek ve evinizin iç kısmına ekstra çekicilik katacak harika saksılar yapabilirsiniz. İşte saksı yapmak için izlemeniz gereken adımlar.

EV YAPIMI SAKSI İÇİN MALZEMELER

Çabuk kuruyan çimento

Silikon kalıp

Ağırlık yapması için taş

Su

Karıştırma kabı

Süslemek için akrilik boya

Kağıt bant

SAKSININ YAPILIŞI

Çimentoyu su ile karıştırın ve kaç tane saksı yapmak istiyorsanız silikon kalıplara paylaştırın.

Çimentoların üzerine ağırlık yapması için plastik ve onun üzerine taş koyun. Donmasını bekleyin.

Donduktan sonra ağırlıkları alın ve yeteri kadar toprak koyup çiçeklerinizi el yapımı saksılarınız içine yerleştirin.

İşin en eğlenceli kısmına geldi sıra. Akrilik boyalarınızla saksılarınızı dilediğiniz gibi süsleyin.



