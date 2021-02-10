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  4. Hemen mağazaya koşmayın... Cebinizi yormadan saksı yapmak bakın ne kadar kolay!

Hemen mağazaya koşmayın... Cebinizi yormadan saksı yapmak bakın ne kadar kolay!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 10.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Ev bitkileri her zaman iç mekanımızın güzel görünmesini sağlar. Özellikle küçük sukulentler evimize ayrı bir hava katar. Peki sukulentleriniz için evde saksı hazırlamak ister misiniz? İşte cebinizi yormadan hazırlayabileceğiniz çimentodan saksı yapımı.

Çiçekleriniz için saksı almak için mağazaya koşmanız gerekmiyor. Biraz yaratıcılık ve sabırla, sıradan plastik şişelerden göze hitap edecek ve evinizin iç kısmına ekstra çekicilik katacak harika saksılar yapabilirsiniz. İşte saksı yapmak için izlemeniz gereken adımlar.

EV YAPIMI SAKSI İÇİN MALZEMELER

  • Çabuk kuruyan çimento
  • Silikon kalıp
  • Ağırlık yapması için taş
  • Su
  • Karıştırma kabı
  • Süslemek için akrilik boya
  • Kağıt bant

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SAKSININ YAPILIŞI

  • Çimentoyu su ile karıştırın ve kaç tane saksı yapmak istiyorsanız silikon kalıplara paylaştırın.
  • Çimentoların üzerine ağırlık yapması için plastik ve onun üzerine taş koyun. Donmasını bekleyin.
  • Donduktan sonra ağırlıkları alın ve yeteri kadar toprak koyup çiçeklerinizi el yapımı saksılarınız içine yerleştirin.
  • İşin en eğlenceli kısmına geldi sıra. Akrilik boyalarınızla saksılarınızı dilediğiniz gibi süsleyin.
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