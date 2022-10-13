Hemen şimdi şampuanınıza 2 kaşık tuz ekleyin! Faydalarına şaşıracaksınız

Saç yağlanmaları pis, bakımsız ve sönmüş bir görüntüye sebep olabiliyor. Bazı kişilerin saçı günlerce yağlanmazken bazılarının bir gün içerisinde yağlanabiliyor. Saç yağlılığı yenilen yiyecekler, hormonal bozukluklar, saç yıkama sıklığı ve sürekli olarak saçı ellemek ile ilgili olabiliyor. Saç yıkama sürenizi daha uzun aralıklı hale getirmek saçların erkenden yağlanmasını önleyebilir. Ayrıca şampuanınıza ekleyeceğiniz tuz da saç yağlanmaları için etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

SAÇ YAĞLANMALARI İÇİN

Tuz tam da ihtiyacınız olan şey! Yağ lekelerini temizlemek için kullandığımız aynı nedenle, tuz fazla yağı emecektir. Sonuçları bir hafta içinde görmek için şampuanınıza 2 ila 3 yemek kaşığı ekleyin.

SAÇI DAHA HIZLI UZATABİLİR

Herkes bir noktada saçlarını uzatmak ister. Şampuanınıza tuz eklemek saçı bir gecede sihirli bir şekilde büyütmez, ancak saç dökülmesini önleyip durdurur ve yeni büyümeyi teşvik eder. Şampuanınıza tuz ekleyip masaj yapmak size daha hızlı sonuç verecektir.

SAÇI HACİMLENDİRİR

Saçınızda daha fazla hacme mi ihtiyacınız var? Epsom tuzu ve saç kremini birleştirmeyi deneyin, 20 dakika bekletin ve durulayın.

HANGİ TUZLAR KULLANILABİLİR?

Tonlarca farklı tuz mevcut ancak mutfağınızdaki seçenekler en iyi seçenekler.

1. Sofra Tuzu

Masanıza oturan iyotlu sofra tuzu saç büyümesi için harikadır.

2. Deniz Tuzu

Bu tür doğal tuz, saç derinizi besleyen ve mantarlara karşı koruyan besinlerle doludur.

3. Epsom Tuzu

Bu tuz türü saçınızdaki fazla yağı giderir.

