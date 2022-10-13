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Hemen şimdi şampuanınıza 2 kaşık tuz ekleyin! Faydalarına şaşıracaksınız

13.10.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç tüm görünüşü etkileyebiliyor. Saçta görülen sorunlar hem kadınlar hem de erkekler için can sıkıcı durumlara yol açıyor. Saçı yıkama aşamasında yapılan uygulamalar ve kullanılan ürünler saçın görünüşünü ve sağlığını tamamen etkiliyor. Saç yağlanması, kepek, saç uzamama gibi sorunlar için tuzdan yararlanabilirsiniz.

Hemen şimdi şampuanınıza 2 kaşık tuz ekleyin! Faydalarına şaşıracaksınız

Saç yağlanmaları pis, bakımsız ve sönmüş bir görüntüye sebep olabiliyor. Bazı kişilerin saçı günlerce yağlanmazken bazılarının bir gün içerisinde yağlanabiliyor. Saç yağlılığı yenilen yiyecekler, hormonal bozukluklar, saç yıkama sıklığı ve sürekli olarak saçı ellemek ile ilgili olabiliyor. Saç yıkama sürenizi daha uzun aralıklı hale getirmek saçların erkenden yağlanmasını önleyebilir. Ayrıca şampuanınıza ekleyeceğiniz tuz da saç yağlanmaları için etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

SAÇ YAĞLANMALARI İÇİN

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Tuz tam da ihtiyacınız olan şey! Yağ lekelerini temizlemek için kullandığımız aynı nedenle, tuz fazla yağı emecektir. Sonuçları bir hafta içinde görmek için şampuanınıza 2 ila 3 yemek kaşığı ekleyin.

SAÇI DAHA HIZLI UZATABİLİR

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Herkes bir noktada saçlarını uzatmak ister. Şampuanınıza tuz eklemek saçı bir gecede sihirli bir şekilde büyütmez, ancak saç dökülmesini önleyip durdurur ve yeni büyümeyi teşvik eder. Şampuanınıza tuz ekleyip masaj yapmak size daha hızlı sonuç verecektir.

SAÇI HACİMLENDİRİR

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Saçınızda daha fazla hacme mi ihtiyacınız var? Epsom tuzu ve saç kremini birleştirmeyi deneyin, 20 dakika bekletin ve durulayın.

HANGİ TUZLAR KULLANILABİLİR?

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Tonlarca farklı tuz mevcut ancak mutfağınızdaki seçenekler en iyi seçenekler.

1. Sofra Tuzu
Masanıza oturan iyotlu sofra tuzu saç büyümesi için harikadır.

2. Deniz Tuzu
Bu tür doğal tuz, saç derinizi besleyen ve mantarlara karşı koruyan besinlerle doludur.

3. Epsom Tuzu
Bu tuz türü saçınızdaki fazla yağı giderir.

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saç dökülmesi kepek saç bakımı tuz şampuan yağlanma şampuanlar mantar mon
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