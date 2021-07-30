Hemoroid nedir, hemoroid belirtileri nelerdir?

Hemoroid hastalığı halk arasında basur olarak da bilinmektedir. Anal kanalın
içinde hemoroidal yastıkçık adı verilen ve toplardamarlardan oluşan yumak
şeklinde yapılar vardır. Bu yapılar herkeste vardır ancak tuvalet sorunu olan
insanlarda uzun süreli ıkınmalar ile bu yapılar zamanla büyümeye ve giderek
şişmeye başlar. Şişen yapılar makattan dışarı doğru taşar ve hastaların fark
edebileceği büyüklükte olur.
Hemoroid hastalığı iki grupta incelenir ve belirtilerine göre değişiklik
gösterebilir. Bu belirtiler ise şöyledir;
İç Hemoroid
Makatın iç kısmında oluşan, yüzeyi bağırsak iç örtüsü olan mukoza ile kaplı
hemoroidlere denir. Rektumun son bölümünde olan anal kanalın iç kısmında
bulunur ve dıştan görülmeyebilir.
Dış Hemoroid
Bu hemoroid türünde basur anal bölge kısmında oluşur ve üzeri deri ile kaplı
makat çevresindeki şişliklerdir. Anüs çıkışında ortaya çıkan bu hemoroid
çeşidinde yastıkçıklar gözle görülebilen ve dokunulduğunda elle hissedilebilen
bir boyuttadır. Damar içerisinde zorlanmayla kan pıhtıları oluşabilir ve şiddetli
ağrılı şişliklere neden olabilir. Kişi bu belirtiler sayesinde dış hemoroidden
şüphelenebilir.
Hemoroidin ilerlememesi için hastalar ilk önce beslenme alışkanlıklarını
değiştirmelidir. Bağırsak sindirimi için olumlu sonuçlar doğuran lifli ve posalı
besinlere ağırlık verilmelidir. Bol bol su içmelidir. Ağrı kesici, fitil ve kremler de
hemoroide etkili olabilir.
Uzun süreli hareketsizlik, hemoroid riskini artırır. Bu nedenle kişiler, düzenli
egzersizlerle kendisini çok yormadan hemoroidi yaşamından uzak tutabilir.
Ayrıca halk arasında oturma banyoları olarak bilinen ılık suyla yapılan banyo da
rahatlatıcı olur.
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