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Hemoroid nedir, hemoroid belirtileri nelerdir?

30.07.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemoroid, makat çıkışında görülen toplardamarlardan oluşan, meme şeklindeki makattan taşan yapılardır. Hemoroid hakkında merak edilen her şeyi Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü’nün detaylı anlatımıyla sizler için derledik.

Hemoroid nedir, hemoroid belirtileri nelerdir?

Hemoroid hastalığı halk arasında basur olarak da bilinmektedir. Anal kanalın
içinde hemoroidal yastıkçık adı verilen ve toplardamarlardan oluşan yumak
şeklinde yapılar vardır. Bu yapılar herkeste vardır ancak tuvalet sorunu olan
insanlarda uzun süreli ıkınmalar ile bu yapılar zamanla büyümeye ve giderek
şişmeye başlar. Şişen yapılar makattan dışarı doğru taşar ve hastaların fark
edebileceği büyüklükte olur.

HEMOROİD BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hemoroid hastalığı iki grupta incelenir ve belirtilerine göre değişiklik
gösterebilir. Bu belirtiler ise şöyledir;

İç Hemoroid

Makatın iç kısmında oluşan, yüzeyi bağırsak iç örtüsü olan mukoza ile kaplı
hemoroidlere denir. Rektumun son bölümünde olan anal kanalın iç kısmında
bulunur ve dıştan görülmeyebilir.

  1. derece hemoroidler çok küçük oldukları için dışarıdan görülmez ancak zaman
    zaman kendilerini kanama ile gösterebilirler. Hemoroid teşhisi rektoskopi
    sırasında belirlenir.
  2. derece hemoroidlerde ıkınma sırasında hasta kanama ve hemoroid memesi
    hissedebilir. Bunlar anal muayene esnasında ve ıkınma yardımıyla belirlenir.
  3. derece hemoroidlerde ise kanama ve kaşıntıyla birlikte makatta akıntı veya
    ıslaklık da görülür. Bu hemoroid memeleri dışarı doğru çıkar ve genellikle
    kendiliğinde içeriye girmez, hasta veya doktor tarafından içeriye gönderilebilir.
  4. derece hemoroidlerde kanama, kaşıntı, akıntı, ıslaklıkla birlikte basınçla
    oluşan şiddetli ağrı görülür. Bu hemoroidlerin en belirgin özelliği her zaman
    makat dışında duran pakelerdir.

Dış Hemoroid

Bu hemoroid türünde basur anal bölge kısmında oluşur ve üzeri deri ile kaplı
makat çevresindeki şişliklerdir. Anüs çıkışında ortaya çıkan bu hemoroid
çeşidinde yastıkçıklar gözle görülebilen ve dokunulduğunda elle hissedilebilen
bir boyuttadır. Damar içerisinde zorlanmayla kan pıhtıları oluşabilir ve şiddetli
ağrılı şişliklere neden olabilir. Kişi bu belirtiler sayesinde dış hemoroidden
şüphelenebilir.

HEMOROİDE NE İYİ GELİR?

Hemoroidin ilerlememesi için hastalar ilk önce beslenme alışkanlıklarını
değiştirmelidir. Bağırsak sindirimi için olumlu sonuçlar doğuran lifli ve posalı
besinlere ağırlık verilmelidir. Bol bol su içmelidir. Ağrı kesici, fitil ve kremler de
hemoroide etkili olabilir.

Uzun süreli hareketsizlik, hemoroid riskini artırır. Bu nedenle kişiler, düzenli
egzersizlerle kendisini çok yormadan hemoroidi yaşamından uzak tutabilir.
Ayrıca halk arasında oturma banyoları olarak bilinen ılık suyla yapılan banyo da
rahatlatıcı olur.

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basur Op. Dr. Yasir Gözü
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