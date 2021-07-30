Hemoroid nedir, hemoroid belirtileri nelerdir?

Hemoroid hastalığı halk arasında basur olarak da bilinmektedir. Anal kanalın

içinde hemoroidal yastıkçık adı verilen ve toplardamarlardan oluşan yumak

şeklinde yapılar vardır. Bu yapılar herkeste vardır ancak tuvalet sorunu olan

insanlarda uzun süreli ıkınmalar ile bu yapılar zamanla büyümeye ve giderek

şişmeye başlar. Şişen yapılar makattan dışarı doğru taşar ve hastaların fark

edebileceği büyüklükte olur.

HEMOROİD BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hemoroid hastalığı iki grupta incelenir ve belirtilerine göre değişiklik

gösterebilir. Bu belirtiler ise şöyledir;

İç Hemoroid

Makatın iç kısmında oluşan, yüzeyi bağırsak iç örtüsü olan mukoza ile kaplı

hemoroidlere denir. Rektumun son bölümünde olan anal kanalın iç kısmında

bulunur ve dıştan görülmeyebilir.

derece hemoroidler çok küçük oldukları için dışarıdan görülmez ancak zaman

zaman kendilerini kanama ile gösterebilirler. Hemoroid teşhisi rektoskopi

sırasında belirlenir. derece hemoroidlerde ıkınma sırasında hasta kanama ve hemoroid memesi

hissedebilir. Bunlar anal muayene esnasında ve ıkınma yardımıyla belirlenir. derece hemoroidlerde ise kanama ve kaşıntıyla birlikte makatta akıntı veya

ıslaklık da görülür. Bu hemoroid memeleri dışarı doğru çıkar ve genellikle

kendiliğinde içeriye girmez, hasta veya doktor tarafından içeriye gönderilebilir. derece hemoroidlerde kanama, kaşıntı, akıntı, ıslaklıkla birlikte basınçla

oluşan şiddetli ağrı görülür. Bu hemoroidlerin en belirgin özelliği her zaman

makat dışında duran pakelerdir.

Dış Hemoroid

Bu hemoroid türünde basur anal bölge kısmında oluşur ve üzeri deri ile kaplı

makat çevresindeki şişliklerdir. Anüs çıkışında ortaya çıkan bu hemoroid

çeşidinde yastıkçıklar gözle görülebilen ve dokunulduğunda elle hissedilebilen

bir boyuttadır. Damar içerisinde zorlanmayla kan pıhtıları oluşabilir ve şiddetli

ağrılı şişliklere neden olabilir. Kişi bu belirtiler sayesinde dış hemoroidden

şüphelenebilir.

HEMOROİDE NE İYİ GELİR?

Hemoroidin ilerlememesi için hastalar ilk önce beslenme alışkanlıklarını

değiştirmelidir. Bağırsak sindirimi için olumlu sonuçlar doğuran lifli ve posalı

besinlere ağırlık verilmelidir. Bol bol su içmelidir. Ağrı kesici, fitil ve kremler de

hemoroide etkili olabilir.

Uzun süreli hareketsizlik, hemoroid riskini artırır. Bu nedenle kişiler, düzenli

egzersizlerle kendisini çok yormadan hemoroidi yaşamından uzak tutabilir.

Ayrıca halk arasında oturma banyoları olarak bilinen ılık suyla yapılan banyo da

rahatlatıcı olur.

