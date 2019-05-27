HABER

"Hemşehri dernekleri göçün yan etkilerini azaltıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:59 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak: - "Nitekim büyükşehirlerde köy ve ilçe bazında kurulan çok sayıda dernek ve vakıf, göçün yol açtığı yan etkileri bir nebze de olsa gideriyor" - "Özellikle İstanbul gibi mega cazibe merkezleri, göç edenler bakımından örf, gelenek, dayanışma ve ortak hareket gibi düşünsel ve organizasyonel oluşumları zorunlu kılıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, yoğun göç alan büyükşehirlerde, köy ve ilçe bazında kurulan çok sayıda dernek ve vakıf bulunduğunu belirterek, bu STK'ların göçün yol açtığı yan etkileri bir nebze de olsa giderdiğini söyledi.

Kars-Ardahan-Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAISİAD) tarafından "Sürdürülebilir Kentler için Sürdürülebilir Sivil Toplum Kuruluşları: Kars, Ardahan ve Iğdır Örneği" başlıklı panel düzenlendi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Prof. Dr. Toprak, Türkiye'nin iç göçün yol açtığı önemli sosyolojik dönüşümler yaşadığını ve meydan okumalara maruz kaldığını söyledi.

"Özellikle İstanbul gibi mega cazibe merkezleri, göç edenler bakımından örf, gelenek, dayanışma ve ortak hareket gibi düşünsel ve organizasyonel oluşumları zorunlu kılıyor." diyen Toprak, büyükşehirlerde köy ve ilçe bazında kurulan çok sayıda dernek ve vakfın, göçün yol açtığı yan etkileri bir nebze de olsun giderdiğini bildirdi.

Toprak, yoğun göçle büyük şehirlere akın eden birinci neslin tutunma çabalarının belirli bir aşamaya geldiğini ancak göreli olarak yeterli görülmediği için, ikinci ve üçüncü neslin taleplerinin siyaset, ekonomi ve kültür alanlarına da yayılarak somutlaştığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre, ikinci ve üçüncü nesil artık kamusal süreçlerdeki karar alma, uygulama ve gözden geçirme aşamalarında söz sahibi olmayı talep etmektedir. Söz sahibi olma talebinin temelinde, önemli ölçüde bugünün ve geleceğin inşasında idealize edilen ve sahip olunan değerleri yaşatma ve yayma hedefi önemli bir argümandır. Ayrıca, diğer illerden veya bölgelerden göç edenlerin örgütlü yapılanmaları, kamusal alanlarda oldukça etkili olmaları ve kamusal alanları tamamen etki alanlarına almaları diğer önemli bir gerekçedir."

- KAI iletişim platformu kurulacak

Toprak, Kars, Ardahan ve Iğdır bağlamında bir iletişim platformu projelerinin (KAI iletişim platformu) bulunduğuna değinerek, bu platformun, toplumsal hayatta etkili olan kişilerin "toplumsal sorumluluk" ve "katılımcı yurttaşlık" yaklaşımıyla belirlenen faaliyetlere aktif katılımlarını sağlamayı amaçladığını anlattı.

Platformun, çalışma ofisleri şeklinde işlev-tabanlı bir organizasyon mimarisine göre faaliyet göstermeyi planladığını dile getiren Toprak, "Ayrıca geçici ve daimi çalışma grupları teşkil edilerek bazı faaliyetlerin sürdürülmesi de mümkün olacaktır. Gündemli periyodik toplantılar, güncel gelişmelere göre yapılacak toplantılar, konulu çalıştaylar, proje bazlı toplantılar, tanıtım ve dayanışma toplantıları ile projelendirilmiş eğitim amaçlı toplantılar başlıca faaliyetleri oluşturacaktır." diye konuştu.

Toprak, KAI iletişim platformunun, bu alandaki dernek ve vakıflar ile üç üniversiteyi ve KAI kökenli diğer üniversitelerdeki akademisyenleri, iş adamlarını, aydınları ve medya profesyonellerini kapsamayı amaçladığını söyledi.

- "Sürdürülebilir kentleşme üç temel boyutta ele alınmalı"

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversite olarak daha yaşanabilir bir Ardahan için çalıştıklarını belirterek, şehrin kalkınma dinamikleri olan hayvancılık, turizm, kaz, arıcılık, büyükbaş hayvancılık ve dış ticaret konularında projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Biber, "Göçün önlenmesi ve yerinde istihdam konusunda özellikle gençlerimize yöneliyoruz. Tarım Ve Hayvancılık Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nün kurulması için başvuruyu yapmış bulunmaktayız. Ayrıca Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı'nın kuruluş aşamasını tamamladık." dedi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüsnü Kapu, sürdürülebilir kentleşmenin, ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal yapılarda kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaçlaması gerektiğini belirterek, "Bu, üç temel boyutuyla ele alınmak zorundadır: Ekoloji, ekonomi ve eşitlik. Özellikle toplumsal karar alma süreçlerinde bütün kesimlere fırsat ve fayda sağlama mekanizmaları geliştirilmelidir." diye konuştu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır'daki STK'lar ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek, üniversitede 30 civarında öğrenci kulübünün aktif olarak çalıştığını bildirdi.

Alma, "Iğdır markasını geliştirmeye çalışıyoruz. Iğdır kayısısına coğrafi işaret aldık. Kayısı ve elmayı güneş enerjisi ile kurutarak Almanya'ya ihraç ediyoruz. İlde üretim faaliyetlerini artırıcı projelere yönelerek beyin göçünü önlemeyi amaçlıyoruz. Akademisyenler ile sanayici kesimi OSB'de ayda bir kez buluşmakta ve ortak çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
AK Parti'de disipline sevk dosyası, İl Başkanlığı'ndan döndüAK Parti'de disipline sevk dosyası, İl Başkanlığı'ndan döndü
Bolu'da ölen ayı, bulunduğu yerde doğal yem olarak bırakıldıBolu'da ölen ayı, bulunduğu yerde doğal yem olarak bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASİAD

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Diyarbakır'da korkunç pusu! Uzun namlulu tüfeklerle taradılar: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.