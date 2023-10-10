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Hemşireden yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! İğrenç detaylar ortaya çıktı: İlaç verdikten sonra...

10.10.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire Emre Kale (29), yoğun bakımda tedavi gören 4'üncü evre akciğer kanseri hastası N.C. (63) adlı kadına cinsel saldırıda bulundu. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, iğrenç detaylar yer aldı. Kale'nin cinsel istismardan önce N.C.'ye, tedavisinde kullanılmayan hidromorfin içerikli bir ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Sanığın savunmasında cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini ve pişman olduğunu söylediği de belirtildi.

Hemşireden yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! İğrenç detaylar ortaya çıktı: İlaç verdikten sonra...

Akciğer kanseri olan N.C., 24 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre N.C., Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan Emre Kale tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradı. N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi. Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, nitelikli cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Emre Kale'yi Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle birlikte yemek yerken gözaltına aldı. Emniyette güvenlik kayıtları izletilen şüpheli, "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi. Emniyetteki ifadelerin ardından Emre Kale, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti.

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KANINDA HİDROMORFİN ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede E.E. isimli hemşirenin, Kale'nin mağdur hastanın üzerinde olduğunu, bunu E.Y. isimli hemşireye söylediği, E.Y.'nin bunun üzerine kamera kayıtlarını kontrol edip, cinsel saldırıyı gördüğü belirtildi. E.Y.'nin durumu amiri A.Ö.'ye ilettiği de iddianamede yer aldı. İzlenen kamera görüntülerinde Kale'nin baygın halde bulunan mağdur hastanın yanına gelerek ilaç verdiğinin ardından da cinsel saldırıyı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. Kale'nin verdiği ilaçların ardından N.C.'nin hareketlendiğinin görülmesi üzerine mağdurdan kan örneği alındığı ve kanında morfin, hidromorfin ile parasetamola rastlanıldığının altı çizildi. Bunun üzerine Ege Üniversitesi'nden yazı istendiğini ve gelen yazıda hidromorfinin tedavi kapsamında verilmediğinin ortaya çıktığı da iddianamede yer aldı. Sanığın savunmasında cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savcı, iddianamede Kale'nin aynı hastanede, aynı birimde bulunan beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna vurgu yapıldı. Kale'nin mağdura tedavi kapsamında verilmeyen ilacı vererek, uyuşturucu madde temin ettiği de iddianamede yer buldu. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Kale hakkında 'Kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Hazırlanan iddianame İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

(DHA)

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