HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! 12 Mayıs Hemşireler Günü nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir?

Hemşireler Günü mesajları ile bu özel günün nasıl ortaya çıktığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 12 Mayıs Hemşireler Günü nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir? Konuya ilişkin ayrıntıları ve 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlama mesajları ve sözlerini sizler için derledik...

HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Hemşireler Günü, bu özel meslekle geçimini sağlayan hemşirelerin öneminin hatırlanması için kutlanan gündür.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü, bazı ülkelerde 12-18 Mayıs Hemşireler Haftas olarak kutlanmaktadır.

HEMŞİRELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak için her sene Florance Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ta kutlanır. Bazı ülkeler bunu bir gün boyunca değil, 12-18 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu tarihlere ek olarak 1998 yılından bu yana 8 Mayıs Hemşirelik Öğrencileri günü olarak kutlanmaktadır.

12 MAYIS DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Hemşirelik toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran bir meslek olması bakımından önemlidir.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin “Herkes için Sağlık” ilkesini benimseyen, topluma sağlık hizmeti sunan sağlık ekinin en önemli parçasından birini oluşturmaktadır. Sağlık sektöründe yaşanan değişim, hemşirelik mesleğinin önemini ortaya çıkarmış ve sağlıkta kalitenin artan değeri, hasta ve çalışan memnuniyetinin olmazsa olmaz hale gelmesi, hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

Önce İnsan” diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin “Hemşireler Gününü” kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.

Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önmeli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.

Hastalığı hekime, hastayı hemşireye emanet ediniz. Tüm meslektaşlarımın Hemşireler Günü kutlu olsun...Hemşire odasından çıkmayı tüm işleri öğrencilere yaptıran hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olmasın.

Türkiye adına siz hemşireler tek tek şükran borçluyuz ve minnettarız. Bu sebeple sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hemşireler Gününüz kutlu olsun. Aile ve Hemşirelik meslek hayatınızda başarılar dilerim. Sağlık ve mutluluklar dilerim.

