HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: Tehdit ve hakaretler havada uçuştu

Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: Tehdit ve hakaretler havada uçuştu

05.05.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da hastaneye giden bir kişi, hemşirenin aç karınla işlem yapamayacağını belirtmesi üzerine sağlık çalışanına hakaretler savurup tehdit etti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hemşireyi 'Tok karınla gel' dediğine pişman etti: Tehdit ve hakaretler havada uçuştu

Olay, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün sıra fişi alan bir şahıs, kendisine sıra gelmesiyle birlikte odaya girdi.

Hemşirenin 'Aç karın mı tok karın mı' sorusuna aç olduğu cevabını veren şahıs, bir şeyler yemesi için kantine yönlendirilip öğleden sonra gelmesi gerektiği, bu şekilde işlem yapılamayacağı belirtildi. İsmi öğrenilemeyen şahıs aldığı cevabın ardından hemşireyi tehdit edip hakaretler savurdu.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs odadan çıkartıldı. Destek ekip isteyen güvenlik görevlisini iten şahsın tehditler savurduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Şahıs uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilirken, hemşirenin kendisini tehdit eden zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Koronavirüs pandemisinde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına yapılan bu durum tepki topladı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Bakan Varank'tan "Vatan haini miyim?" sorusuna yanıtBakan Varank'tan "Vatan haini miyim?" sorusuna yanıt
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu

Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte!

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte!

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.