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Heniyye'den İsrail'e "kırmızı çizgi" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:55 | Son Güncelleme

Heniyye'den İsrail'e "kırmızı çizgi" uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'ye hava saldırılarına başlayan İsrail'i Filistin'in "kırmızı çizgileri" konusunda uyardı.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, direniş güçlerinin İsrail'e karşı koyacak güçte olduğu belirtildi.

İsrail'e "kırmızı çizgileri aşmayın" uyarısı yapılan açıklamada, "Filistin meselesi; Kudüs, Batı Şeria ve Gazze cephelerinde ve işgal hapishanelerindeki Filistinli tutuklular bazında kapsamlı bir saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırıya birlik içinde ve Arap kardeşlerimizle üst düzey koordinasyon kurarak karşı koymamız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçleri kısa süre önce abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İsmail Heniyye

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