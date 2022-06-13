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Henüz 23 yaşındaydı... Stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti!

13.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti. Avukatın kuleden atlamadan önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak aşağıya atlayacağını söylediği öğrenildi.

Henüz 23 yaşındaydı... Stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti!

Stajyer avukat olduğu öğrenilen bir genç, tarihi Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İLK ÖNCE 112'Yİ ARADI

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde kuleye giren 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak aşağıya atlayacağını söyledi.

ZEMİNE ÇAKILDI

Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekiplerini arayarak atladığı iddiası
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)

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İntihar
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