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  4. Henüz 6 yaşındaydı... Küçük Enes'in kahreden ölümü!

Henüz 6 yaşındaydı... Küçük Enes'in kahreden ölümü!

26.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Gaziantep'te yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak 6 yaşındaki Enes Muhammet Çiloğlu'nun üzerine devrildi. Devrilen traktörün altında kalan küçük Enes, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Henüz 6 yaşındaydı... Küçük Enes'in kahreden ölümü!

Kaza, dün öğle saatlerinde Akçagöze Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak Enes Muhammet Çiloğlu'nun üzerine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolün ardından Enes'i özel bir hastaneye kaldırdı.

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TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI, HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan Enes, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Enes Muhammet Çiloğlu’nun cansız bedeni, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep traktör

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