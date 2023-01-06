Hep aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Ciddi hastalıkların önemli belirtisi

Uyku temel ihtiyaçlarımız arasında yer alsa da bu konu üzerinde çok sayıda problem bulunuyor. Uzmanlar fazla ve az uyumanın kalp krizi, felç gibi hastalıkların riskini artırdığını belirtiyor. Yetişkinler 7-8 saat uyumaları ideal olarak görülüyor. Uyku problemleri göz ardı edilse de bu problemlerin kaynağı tehlikeli olabiliyor. Geceleri uyanma probleminiz varsa bu duruma müdahale etmeniz gerekiyor.

GECE UYANMANIN NEDENLERİ

Bununla birlikte, tıbbi durumlar neden olduğunda, rahatsızlıklar üç ana kategoriden birine girebilir; kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve nörolojik bozukluklar. Uyku Vakfı, "Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme, uyku sırasında uyanmak da dahil olmak üzere, kalitesiz uyku ile ilişkilidir" diye açıklıyor.

UYKU APNESİ OLABİLİR

Vücut hem hızlı olmayan göz hareketi hem de hızlı göz hareketi uyku aşamaları sırasında kan akışındaki artışlara güvendiğinden, bu koşullar zayıf dolaşım nedeniyle uyku kalitesini engeller. Sağlık kuruluşuna göre, gece uyanmasıyla bağlantılı bir başka bozukluk da uyku apnesi gibi hava yolu hastalıklarıdır.

YAŞLANDIKÇA DEĞİŞEN UYKU DÜZENLERİYLE KARIŞTIRILMAMALI

"Ostrüktif uyku apnesine ek olarak, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi diğer solunum bozuklukları gece boyunca uykuyu bozabilir" diyor. Hava yolu kesintilerinin yaygın belirtileri, ağız kuruluğu ve sabah baş ağrıları ile uyanmayı içerir.

Son olarak, nörolojik bozukluklar gece uyanmalarının üçüncü yaygın nedenidir, ancak kişi yaşlandıkça uyku düzenindeki yaygın değişikliklerle karıştırılmamalıdır.

BEYİNSEL HASTALIK YAŞAYANLARIN GECE UYANMASI DAHA SIK GÖRÜNÜR

Uyku Vakfı, "İnsanlar yaşlandıkça uyku düzenlerinde bir takım değişikliklere uğramak normal olsa da, bunama, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin gece uyanması ve uykuya dönmekte güçlük çekmesi daha olasıdır" diye açıklıyor.

ALZHEIMERIN EN ERKEN BELİRTİSİ

Aslında, uyku bozukluklarının bilişsel düşüşün erken bir göstergesi olabileceğine dair artan kanıtlar var. Çalışmalar, bu tür semptomların resmi bir Alzheimer teşhisi konmadan yıllar önce ortaya çıkabileceğini düşündürmektedir.

GECE UYANMALARININ DİĞER NEDENLERİ

Çoğu zaman, geçici strese bağlı geçici zihinsel sağlık koşulları, gece boyunca sık sık uyanmaların nedenidir. Daha da önemlisi, kişinin uyumakta zorluk çekebileceği ancak yine de mükemmel bir sağlık içinde olabileceği unutulmamalıdır. Sabah 3'te uyanmaya neden olan diğer bazı sağlık durumları arasında prostat büyümesi, nöropati veya gastrointestinal reflü hastalığı bulunur.

GECE UYANMALARI ZARARLI MI?

Bazı uzmanlar geç yatıp geç kalkmanın sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Bu kısmen, bu bireylerin vücut saatlerinin modern toplumun ritimleriyle uyumlu olmamasından kaynaklanmaktadır. Vücudun doğal ritimlerine dikkat etmek ve uyku programını buna göre ayarlamak, gece uyanmalarıyla ilişkili bazı sağlık risklerinin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

