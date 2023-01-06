HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hep aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Ciddi hastalıkların önemli belirtisi

Hep aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Ciddi hastalıkların önemli belirtisi

06.01.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku gün içerisinde yorulan vücudumuzun ve zihnimizin dinlenmesi için en önemli ihtiyacımız olarak görülüyor. Uykunun tam olarak alınmaması çeşitli problemlere yol açıyor. Uzmanlar geceleri sık sık uyanmanızın altında yatan nedenin ciddi hastalıklar olabileceğini belirtiyor. Gece uyanmanın tehlikeli bir hastalığın yıllar önce görülen erken belirtisi olduğu belirtiliyor.

Hep aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Ciddi hastalıkların önemli belirtisi

Uyku temel ihtiyaçlarımız arasında yer alsa da bu konu üzerinde çok sayıda problem bulunuyor. Uzmanlar fazla ve az uyumanın kalp krizi, felç gibi hastalıkların riskini artırdığını belirtiyor. Yetişkinler 7-8 saat uyumaları ideal olarak görülüyor. Uyku problemleri göz ardı edilse de bu problemlerin kaynağı tehlikeli olabiliyor. Geceleri uyanma probleminiz varsa bu duruma müdahale etmeniz gerekiyor.

GECE UYANMANIN NEDENLERİ

Ekran görüntüsü 2023-01-06 085915

Bununla birlikte, tıbbi durumlar neden olduğunda, rahatsızlıklar üç ana kategoriden birine girebilir; kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve nörolojik bozukluklar. Uyku Vakfı, "Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme, uyku sırasında uyanmak da dahil olmak üzere, kalitesiz uyku ile ilişkilidir" diye açıklıyor.

UYKU APNESİ OLABİLİR

Ekran görüntüsü 2023-01-06 085900

Vücut hem hızlı olmayan göz hareketi hem de hızlı göz hareketi uyku aşamaları sırasında kan akışındaki artışlara güvendiğinden, bu koşullar zayıf dolaşım nedeniyle uyku kalitesini engeller. Sağlık kuruluşuna göre, gece uyanmasıyla bağlantılı bir başka bozukluk da uyku apnesi gibi hava yolu hastalıklarıdır.

YAŞLANDIKÇA DEĞİŞEN UYKU DÜZENLERİYLE KARIŞTIRILMAMALI

Ekran görüntüsü 2023-01-06 085830

"Ostrüktif uyku apnesine ek olarak, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi diğer solunum bozuklukları gece boyunca uykuyu bozabilir" diyor. Hava yolu kesintilerinin yaygın belirtileri, ağız kuruluğu ve sabah baş ağrıları ile uyanmayı içerir.
Son olarak, nörolojik bozukluklar gece uyanmalarının üçüncü yaygın nedenidir, ancak kişi yaşlandıkça uyku düzenindeki yaygın değişikliklerle karıştırılmamalıdır.

BEYİNSEL HASTALIK YAŞAYANLARIN GECE UYANMASI DAHA SIK GÖRÜNÜR

Uyku Vakfı, "İnsanlar yaşlandıkça uyku düzenlerinde bir takım değişikliklere uğramak normal olsa da, bunama, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin gece uyanması ve uykuya dönmekte güçlük çekmesi daha olasıdır" diye açıklıyor.

Ekran görüntüsü 2023-01-06 085732

ALZHEIMERIN EN ERKEN BELİRTİSİ

Aslında, uyku bozukluklarının bilişsel düşüşün erken bir göstergesi olabileceğine dair artan kanıtlar var. Çalışmalar, bu tür semptomların resmi bir Alzheimer teşhisi konmadan yıllar önce ortaya çıkabileceğini düşündürmektedir.

GECE UYANMALARININ DİĞER NEDENLERİ

Çoğu zaman, geçici strese bağlı geçici zihinsel sağlık koşulları, gece boyunca sık sık uyanmaların nedenidir. Daha da önemlisi, kişinin uyumakta zorluk çekebileceği ancak yine de mükemmel bir sağlık içinde olabileceği unutulmamalıdır. Sabah 3'te uyanmaya neden olan diğer bazı sağlık durumları arasında prostat büyümesi, nöropati veya gastrointestinal reflü hastalığı bulunur.

Ekran görüntüsü 2023-01-06 085800

GECE UYANMALARI ZARARLI MI?

Bazı uzmanlar geç yatıp geç kalkmanın sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Bu kısmen, bu bireylerin vücut saatlerinin modern toplumun ritimleriyle uyumlu olmamasından kaynaklanmaktadır. Vücudun doğal ritimlerine dikkat etmek ve uyku programını buna göre ayarlamak, gece uyanmalarıyla ilişkili bazı sağlık risklerinin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! İlerlemiş kanseri olan herkes aynı belirtiyi yaşıyorDikkat! İlerlemiş kanseri olan herkes aynı belirtiyi yaşıyor
Bakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konulduBakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konuldu
3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı
Anahtar Kelimeler:
alzheimer kalp krizi parkinson uyku gece saat

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Altılı masanın en uzun toplantısı sona erdi!

Altılı masanın en uzun toplantısı sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.