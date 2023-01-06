Hep aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Ciddi hastalıkların önemli belirtisi

Uyku temel ihtiyaçlarımız arasında yer alsa da bu konu üzerinde çok sayıda problem bulunuyor. Uzmanlar fazla ve az uyumanın kalp krizi, felç gibi hastalıkların riskini artırdığını belirtiyor. Yetişkinler 7-8 saat uyumaları ideal olarak görülüyor. Uyku problemleri göz ardı edilse de bu problemlerin kaynağı tehlikeli olabiliyor. Geceleri uyanma probleminiz varsa bu duruma müdahale etmeniz gerekiyor.
Bununla birlikte, tıbbi durumlar neden olduğunda, rahatsızlıklar üç ana kategoriden birine girebilir; kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve nörolojik bozukluklar. Uyku Vakfı, "Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme, uyku sırasında uyanmak da dahil olmak üzere, kalitesiz uyku ile ilişkilidir" diye açıklıyor.
Vücut hem hızlı olmayan göz hareketi hem de hızlı göz hareketi uyku aşamaları sırasında kan akışındaki artışlara güvendiğinden, bu koşullar zayıf dolaşım nedeniyle uyku kalitesini engeller. Sağlık kuruluşuna göre, gece uyanmasıyla bağlantılı bir başka bozukluk da uyku apnesi gibi hava yolu hastalıklarıdır.
"Ostrüktif uyku apnesine ek olarak, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi diğer solunum bozuklukları gece boyunca uykuyu bozabilir" diyor. Hava yolu kesintilerinin yaygın belirtileri, ağız kuruluğu ve sabah baş ağrıları ile uyanmayı içerir.
Son olarak, nörolojik bozukluklar gece uyanmalarının üçüncü yaygın nedenidir, ancak kişi yaşlandıkça uyku düzenindeki yaygın değişikliklerle karıştırılmamalıdır.
Uyku Vakfı, "İnsanlar yaşlandıkça uyku düzenlerinde bir takım değişikliklere uğramak normal olsa da, bunama, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin gece uyanması ve uykuya dönmekte güçlük çekmesi daha olasıdır" diye açıklıyor.
Aslında, uyku bozukluklarının bilişsel düşüşün erken bir göstergesi olabileceğine dair artan kanıtlar var. Çalışmalar, bu tür semptomların resmi bir Alzheimer teşhisi konmadan yıllar önce ortaya çıkabileceğini düşündürmektedir.
Çoğu zaman, geçici strese bağlı geçici zihinsel sağlık koşulları, gece boyunca sık sık uyanmaların nedenidir. Daha da önemlisi, kişinin uyumakta zorluk çekebileceği ancak yine de mükemmel bir sağlık içinde olabileceği unutulmamalıdır. Sabah 3'te uyanmaya neden olan diğer bazı sağlık durumları arasında prostat büyümesi, nöropati veya gastrointestinal reflü hastalığı bulunur.
Bazı uzmanlar geç yatıp geç kalkmanın sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Bu kısmen, bu bireylerin vücut saatlerinin modern toplumun ritimleriyle uyumlu olmamasından kaynaklanmaktadır. Vücudun doğal ritimlerine dikkat etmek ve uyku programını buna göre ayarlamak, gece uyanmalarıyla ilişkili bazı sağlık risklerinin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.