Hepatit C nedir? Hepatit C nasıl bulaşır, cinsel yolla bulaşır mı? Hepatit C belirtileri ve tedavisi

Hepatit C'nin yayılmasını önlemek için ise birkaç önlem almak önemlidir. Enfekte iğne paylaşımından kaçınmak, korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmak, dövme veya piercing yaptırmadan önce hijyenik bir ortamda yapıldığından emin olmak, sağlık çalışanlarının kontamine iğneler veya aletler kullanmamasını sağlamak gibi adımlar hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Hepatit C nedir?

Hepatit C virüsü (HCV), kan yoluyla bulaşır ve enfekte bir kişinin kanıyla doğrudan temas sonucu bulaşabilir. Özellikle enfekte iğne paylaşımı, tıbbi prosedürler sırasında kontamine aletlerin kullanılması veya korunmasız cinsel ilişki gibi riskli davranışlar hepatit C'nin yayılmasına neden olabilir. Ayrıca, anneden bebeğe gebelik veya doğum sırasında da bulaşabilir.

Hepatit C belirtileri nelerdir?

Hepatit C'nin belirtileri genellikle hafif ve belirsizdir, bu nedenle birçok insan hastalığı fark etmez veya hafife alır. Ancak, uzun vadede karaciğerde ciddi hasara yol açabilir. Bu hasar, siroz, karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, hepatit C'nin erken teşhisi ve tedavisi son derece önemlidir.

Hepatit C nasıl bulaşır?

Hepatit C'nin en yaygın bulaşma yolları şunlardır:

Kan nakli

İğne paylaşımı

Sağlık çalışanlarının iğne batması kazaları

Doğumdan anneye bulaşma

Cinsel temas

Bazı durumlarda dövme ya da piercing (enfekte malzemeler)

Hepatit C cinsel yolla bulaşır mı?

Hepatit C cinsel yolla bulaşabilir ancak bulaşma riski oldukça düşüktür. Cinsel temas Hepatit C'nin en yaygın bulaşma yolu olmasa da korunmasız cinsel ilişki, çoklu cinsel eşlilik gibi durumlar risk faktörleri arasında yer alır.

Hepatit C tedavisi nasıl yapılır?

Hepatit C tedavisi, direkt etkili antiviral ilaçlar (DAA) adı verilen ilaçlarla yapılmaktadır. Bu ilaçlar, virüsün çoğalmasını durdurarak ve virüsü vücuttan uzaklaştırarak etki eder. Genellikle 2 veya daha fazla DAA, belirlenen süre boyunca kombinasyon hâlinde kullanılır. Hepatit C tedavisi genellikle 8-12 hafta sürebilir ama bazen 12-24 haftaya uzayabilir. Tedavi, çoğu hastada virüsü tamamen ortadan kaldırır (kür sağlar). Kür oranı, kullanılan ilaçlara ve hastanın virüs türüne bağlı olarak değişir. Başarılı bir tedaviden sonra, hepatit C tekrar bulaşmaz.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





