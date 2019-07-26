HABER

Hepatite bağlı ölüm riski aşılama ile azaltılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Akyüz: - "Dünya Sağlık Örgütü, tedavi ve aşı uygulamaları ile 2030 yılında ölüm ve bu hastalıklarla ilişkili problemlerin yüzde 65 azaltılmasını hedeflemektedir" - "Hepatit B ve hepatit A için aşılama programlarının uygulanması ile genç nüfusta hepatit B sıklığı azalmaktadır"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, halk arasında karaciğerin iltihabı olarak bilinen hepatitte, tedavi ve aşı uygulamaları ile 2030 yılında ölüm ve bu hastalıklarla ilişkili problemlerin yüzde 65 azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaciğerde hasar yaparak sarılığa neden olan virüslerin başında en fazla hepatit A (HAV), hepatit B (HBV), hepatit C (HCV), hepatit D (HDV) ve hepatit E (HEV) virüslerinin geldiğini söyledi.

Hepatit B, C ve D virüslerinin sıklıkla kronikleştiğini ifade eden Akyüz, "Bu virüsler, genellikle karaciğerin büyümesi ile ortaya çıkan siroz hastalığına kadar ilerler, hatta karaciğer kanserine neden olabilirler." dedi.

Akyüz, hepatit E virüsünün özellikle gebelerde ölümcül olabilen enfeksiyona yol açabildiğine dikkati çekti.

- "Hepatit sıklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek"

Dünya genelinde yaklaşık 250 milyon kişinin hepatit B ile enfekte olduğunu belirten Akyüz, "Verilere göre, yalnız 2013 yılında 686 bin kişi hepatit B ile ilişkili kronik karaciğer hastalığı veya karaciğer kanseri yüzünden yaşamını yitirdi." diye konuştu.

Akyüz, hepatit C virüsünün dünya genelinde görülme sıklığının ise yüzde 3 olduğunu anlatarak, "Dünyada 130-210 milyon kişinin bu virüsle enfekte olduğu öngörülmektedir." bilgisini verdi.

Türkiye'de hepatit B ve hepatit C sıklığına ilişkin bir araştırma yapıldığını belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 bin 400 kişinin tarandığı çalışmada, Türkiye'de hepatit B yüzde 4 ve hepatit C oranı yüzde 0,5 olarak saptandı. Toplumun yüzde 30'unun hepatit B ile karşılaşmış olduğu tespit edildi. Türkiye'de bölgelere göre oran değişmekle birlikte Doğuya doğru gittikçe hepatit görülme sıklığının arttığı belirlendi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hepatit B sıklığının yüksek olduğu ve hepatit D virüsünün de önemli bir sorun olduğu tespit edildi.

Hepatit B ve hepatit A için aşılama programlarının uygulanması ile genç nüfusta hepatit B sıklığı azalmaktadır. Ancak göçler ve son dönemlerde aşılamanın ihmali ile bu sorunun uzun bir müddet daha ülkemiz için problem olmaya devam etmesi beklenmektedir."

Prof. Dr. Akyüz, dünyada hepatit C için henüz bir aşı uygulamasının bulunmadığının altını çizerek, hepatit C için en önemli risk faktörlerinin riskli iğne kullanımı, diş tedavisi, ameliyat, güvensiz kan transfüzyonu veya kontrolsüz cinsel ilişki olduğuna dikkati çekti.

Hepatit A virüsünde ise risk faktörlerinin kötü hijyen, kontamine sular veya deniz ürünlerinin tüketilmesi ile oluştuğunun altını çizen Akyüz, "Ülkemizde hepatit B virüsünün en önemli bulaş yollarından biri de anneden geçiştir. Bu nedenle aşılama programları ve tanı testleri önem kazanmaktadır." uyarısında bulundu.

- "Aşılama ve risklerden uzak kalma en ucuz tedbirdir"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüslerin ortadan kaldırılabilmesine yönelik planlamalar yapıldığını anlatan Akyüz, şunları söyledi:

"DSÖ, tedavi ve aşı uygulamaları ile 2030 yılında ölüm ve bu hastalıklarla ilişkili problemlerin yüzde 65 azaltılmasını hedeflemektedir. Ülkemiz için de başta riskli gruplar olmak üzere tarama programları ile buzdağının altındaki hastaların tespiti ve tedavisi önem taşımaktadır. Öncelikle farkındalığın artması, aşılama ve risklerden uzak kalmak alınabilecek en ucuz tedbirlerdir."

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
Van Gölü için 300 kilometre pedal çevirdilerVan Gölü için 300 kilometre pedal çevirdiler
İstanbul merkezli 11 ilde operasyon! 161 gözaltı kararı İstanbul merkezli 11 ilde operasyon! 161 gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşılama Dünya Sağlık Örgütü HEpatit Günü Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fil

En Çok Okunan Haberler

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul merkezli 11 ilde operasyon! 161 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 11 ilde operasyon! 161 gözaltı kararı

Konya'da kaçak silah atölyesine operasyon

Yakalanmamak için polis telsizi dinlemişler

Son dakika Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Son dakika İzmir Bornova'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de büyük yangın! Ekipler sevk edildi

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Son dakika! MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.