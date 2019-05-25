"Hepimiz kültürümüzün bir diplomatı olmalıyız"

İSTANBUL (AA) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye’nin zenginlikleri bütünlük içinde dünyaya tanıtılamıyorsa ve koordinasyon yoksa başarının elde edilemeyeceğini belirterek, "Keşke, Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacib tarafından yazılışının 950. yıl dönümünde bu konu hakkında şarkılar, tiyatrolar, filmler olsa da tanıtımı konusunda destek olabilse. Kültürel diplomasi alanında başarılı olabilmemiz için hepimizin kültürümüzün bir diplomatı olması gerekiyor." dedi. Oğuz, Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen "Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı" kapsamındaki konferansta yaptığı konuşmada, UNESCO hakkında bilgiler verdi. UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in prestijli bir kurumu olduğunun altını çizen Oğuz, "UNESCO bağımsız ve objektif yapısıyla biliniyor. UNESCO imzası olduğunda insanlar güvenerek itimat ediyorlar. UNESCO’da herkesin oyu bir. Tüm ülkelerin nüfusuna bakılmaksızın tek oy hakkına sahip olması, ortak mirasın korunması hedefine yönelik objektif bir yapı. Şunun altını çizmek gerekiyor, Türkiye UNESCO sözleşmesini ilk imzalayan kurucu ülkelerden. Onun için UNESCO’yu eleştirme ve değerlendirme hakkımız var. " diye konuştu.

Oğuz, kültürel zenginlik kadar kültürel diyaloğun ülkeler arasındaki ilişkilerdeki önemine dikkati çekti. Sağlıklı bir etkileşim için daha fazla empati ve bilgilenme gerektiğini belirten Oğuz, "Eğer herkes okuryazar olursa ön yargılar azalır, bilime verilen değer artar, refah toplumu gelir ve toplumlar birbirini tanımaya başlar. Bu da doğrudan barışa katkı sağlar. İnsanlar birbirini tanıdıkça barış duyguları güçlenir. Kültür diplomasisi esasen karşıdakinin sizi sevmesi, sizi tanıması, sizi anlaması demektir. Örneğin, farklı bir ülkede yaşayan öncelikle orayı tanır ve burası hafızasına yerleşir. İnsan bir yabancı dil öğrenildiğinde de aynı şekilde o dili konuşanlara karşı daha sempatik olmaya başlar." ifadelerini kullandı. - "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilmek büyük bir başarı" Prof. Dr. Oğuz, İpek Yolu gibi ticari ve kültürel bağlantıları kuvvetlendirecek projelerin önemli olduğunu söyledi. Şehirlerin de ülkeler ve toplumlararası ilişkilerde kilit rol oynadığını anlatan Oğuz, şöyle devam etti: