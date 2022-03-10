Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

Sofralarda sıklıkla yer alan kolanın insan vücuduna zararları sıklıkla gündeme gelse de kola, en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Hızlı yemeklerin tüketimiyle daha çok tüketilen kola sümüklü böcekleri yok ediyor. İşte kolanın farklı kullanım alanları...

YAĞ LEKELERİNİ ARINDIRIR

Yağ lekeleri bulunan kıyafetlerinizi temizlemek için çamaşır makinesinin deterjan kısmına kola dökmeyi deneyin. Asidik sıvı, deterjandan daha fazla etkili olacaktır.

SAÇ BOYASININ RENGİNİ AÇAR

Saçınızı boyayıp istenilen sonucu alamadıysanız bunun da bir çözümü var. Diyet kolayla saçınızı ıslatın ve tamamına yedirin. 15 dakika saçınızda bekletin. Bu sayede saç boyanız akacaktır.



SÜMÜKLÜ BÖCEKLERDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Sümüklü böcek istilasına uğramış bir bölgeyi temizlemek istiyorsanız bir kaseye kola doldurun ve bu kaseyi o köşeye koyun. Sümüklü böcekler, kolanın içerisinde bulunan şeker nedeniyle kolaya yönelecektir. Ancak içerisindeki asit nedeniyle ölürler.



YANIK LEKELERİNİ YOK EDER

Tencere ve tavalarınızdaki yanık lekesinin üzerine kola dökün ve 1 gece boyunca bekletin. Tencere ve tavanızda sabah yanık lekesinin yok olduğunu göreceksiniz.



METAL YÜZEYLERDEKİ BOYAYI SİLER

Havluyu kolayla ıslatın ve boyalı metal yüzeylerin üzerinde birkaç dakika bekletin. Havluyu kaldırdığınızda boyanın çıktığını göreceksiniz.

TUVALETİ KOLAYLA TEMİZYELEBİLİRSİNİZ

Klozetin içerisine akşam bir kutu kola dökün ve gece sifonu çekmeden sabaha kadar bekletin. Sabah baktığınızda lekelerin temizlendiğini göreceksiniz.

MADENİ PARALARI KOLAYLA PARLATIN

Bir kaba kola doldurun ve kararan madeni paraları içine alın. Bir süre sonra madeni paraların parladığını göreceksiniz.



