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  4. Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

10.03.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zararları bilinen ancak yine de sıklıkla tüketilen bir içecek olan kolanın kullanım alanları şaşırtacak cinsten. Lekeleri temizlemekte harika bir ürüne dönüşen kola, aynı zamanda tuvaleti temizlemek için de kullanılıyor.

Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

Sofralarda sıklıkla yer alan kolanın insan vücuduna zararları sıklıkla gündeme gelse de kola, en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Hızlı yemeklerin tüketimiyle daha çok tüketilen kola sümüklü böcekleri yok ediyor. İşte kolanın farklı kullanım alanları...

Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

YAĞ LEKELERİNİ ARINDIRIR

Yağ lekeleri bulunan kıyafetlerinizi temizlemek için çamaşır makinesinin deterjan kısmına kola dökmeyi deneyin. Asidik sıvı, deterjandan daha fazla etkili olacaktır.

Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

SAÇ BOYASININ RENGİNİ AÇAR

Saçınızı boyayıp istenilen sonucu alamadıysanız bunun da bir çözümü var. Diyet kolayla saçınızı ıslatın ve tamamına yedirin. 15 dakika saçınızda bekletin. Bu sayede saç boyanız akacaktır.
Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

SÜMÜKLÜ BÖCEKLERDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Sümüklü böcek istilasına uğramış bir bölgeyi temizlemek istiyorsanız bir kaseye kola doldurun ve bu kaseyi o köşeye koyun. Sümüklü böcekler, kolanın içerisinde bulunan şeker nedeniyle kolaya yönelecektir. Ancak içerisindeki asit nedeniyle ölürler.
Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

YANIK LEKELERİNİ YOK EDER

Tencere ve tavalarınızdaki yanık lekesinin üzerine kola dökün ve 1 gece boyunca bekletin. Tencere ve tavanızda sabah yanık lekesinin yok olduğunu göreceksiniz.
Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

METAL YÜZEYLERDEKİ BOYAYI SİLER

Havluyu kolayla ıslatın ve boyalı metal yüzeylerin üzerinde birkaç dakika bekletin. Havluyu kaldırdığınızda boyanın çıktığını göreceksiniz.

Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

TUVALETİ KOLAYLA TEMİZYELEBİLİRSİNİZ

Klozetin içerisine akşam bir kutu kola dökün ve gece sifonu çekmeden sabaha kadar bekletin. Sabah baktığınızda lekelerin temizlendiğini göreceksiniz.

Hepimiz tüketiyoruz ama... Klozete dökün bakın neler oluyor!

MADENİ PARALARI KOLAYLA PARLATIN

Bir kaba kola doldurun ve kararan madeni paraları içine alın. Bir süre sonra madeni paraların parladığını göreceksiniz.


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