Hepsi soluğu güzellik merkezinde aldı

Güzellik merkezlerinde soluğu alan kişilerin en çok tercih ettiği uygulamalar ise plastik cerrahi, diş beyazlatma ve saç ekimi oldu.
Terörden temizlendi, halk güzellik merkezine koştu
Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen kentte estetik operasyonlarına talep arttı.
Yaklaşık 3 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olan kent geçtiğimiz ağustos ayında örgüt unsurlarından temizlenmişti.
Terör örgütü DEAŞ'tan temizlendikten sonra Irak'ın Musul kentinde estetik operasyon taleplerinde patlama yaşanmaya başladı.
Çok sayıda kadın, plastik cerrahi ve diş beyazlatma operasyonları için estetik merkezlerinin yolunu tutuyor.
Musul'da yaşayan Suriye asıllı Raji Najib, estetik akımına ayak uyduran ve dudaklarına dolgu yaptıran kişilerden yalnızca biri.
Estetik operasyonlar yalnızca kadınların ilgi alanına girmiyor.
Erkekler de özellikle saç dökülmesi sorununa karşı saç ektirme operasyonlarını tercih ediyor.
Musul'da ortalama saç ekimi operasyonunun ücreti 800 civarında. Bazı erkekler de cilt sorunları için güzellik merkezlerine başvuruyor.
DEAŞ'tan geri alınan Musul'da geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana kent genelinde beş güzellik merkezi açıldı.
Güzellik merkezlerini işleten ve çalıştıranların birçoğu ise Lübnan'dan geliyor.
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