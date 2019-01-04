HABER

Hepsiburada, elektronik kategorisi trendlerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada’nın 2018 yılı elektronik kategorisi trendlerini ortaya koyan bir raporuna göre, kablosuz ürünlere ilgi katlanarak arttı -Yerli telefon kategorisine talepte yüzde 100’e varan artış görüldü

İSTANBUL (AA) – Hepsiburada’nın 2018 yılı elektronik kategorisi Trend Raporu’na göre, kablosuz ürünlere ilgi 2018 yılında katlanarak artarken, yerli telefona talepte yüzde 100’e varan artış görüldü.

Hepsiburada açıklamasına göre, e-ticaret platformu, elektronik kategorisinin 2018 yılı tercihlerini açıkladı. Trend Raporu adıyla her 6 altı ayda bir yayınlanan raporda bilgisayar, telefon, oyun konsolları ve kablosuz kategorilerinin talep artışı verilerine yer verildi. Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, kablosuz ürünlere ilginin 2018 yılında katlanarak arttığı bildirdi.

Taşınabilir özelliğiyle dikkati çeken kablosuz hoparlörlere talep 2018’de geçen yıla göre yüzde 106 arttı. Sürekli karışarak zaman kaybına sebep olan kablolu kulaklıkların alternatifi kablosuz kulaklıklara ilgi yüzde 82 artarken, kablosuz oyun konsoluna talep yüzde 32 artış gösterdi.

-Oyun konsollarına ilgi 2017’ye göre yüzde 20 yükseldi

Oyun konsolları kategorisinde 2018’de en çok PlayStation 4 (PS4) tercih edildi. PS4’ün yanı sıra oyun bilgisayarları, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve Nintendo ürünleri de rağbet gördü. En çok satan bilgisayar oyunları ise yılın oyunu seçilen God of War ve Red Dead Redemption 2 oldu.

2018 yılında oyun konsollarına ilgi 2017’ye göre yüzde 20 arttı. En çok alışveriş 25-35 yaş aralığı tarafından yapılırken, en çok alışverişi İstanbul yaptı. Ardından Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya sipariş oranlarıyla dikkati çekti.

-Bilgisayar kategorisine talep yaklaşık yüzde 50 arttı

Trend Raporu’na göre bilgisayar kategorisine talep yüzde 50’ye varan oranda arttı. Bu kategoriden en çok alışveriş 25-35 yaş aralığı tarafından yapılırken, ürünlere en çok talep İstanbul’dan geldi. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir takip etti.

En çok rağbet gören ürün grubu klavye ve mouse gibi çevre birimleri olurken, aksesuarlar, veri depolama, yazıcı, bilgisayarlar, bilgisayar bileşenleri, ağ/modem ve yazılım ürünleri de en çok tercih edilen ürünler arasında yerini aldı.

-Yerli telefona talepte artış

2018 verilerine göre geçen yıla kıyasla yerli telefonlara talepte yüzde 100’e varan artış kaydedildi.

Telefon kategorisine talep en çok 25-35 yaş aralığından geldi. İlgi en çok İstanbul’dan gelirken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Muğla, Tekirdağ takip etti. 2018’in en çok rağbet gören telefon aksesuarları ise bluetooth kulaklıklar ve mobil oyun aksesuarları oldu.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Zeytinburnu'nda rezidansta yangın paniğiZeytinburnu'nda rezidansta yangın paniği
Önce tepsisi çalındı, şimdi de kolları kırıldıÖnce tepsisi çalındı, şimdi de kolları kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektronik katagorisi hepsiburada yerli ceptelefonu

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu

Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.