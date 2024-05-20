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Ev sahibi fark etti, kiracıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! En az 3 gün önce...

20.05.2024 16:26
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde birkaç gündür haber alınamayan Orhan Albayrak, ev sahibinin daireden gelen koku üzerine ihbarda bulunması sonucu, evdeki oturma odasında ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre Albayrak'ın en az 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Ev sahibi fark etti, kiracıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! En az 3 gün önce...

Olay, saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Asmaaltı Sokak 10045 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracısı 57 yaşındaki Orhan Albayrak’tan haber alamayan ev sahibi, kiracısının dairesinden gelen koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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OTURMA ODASINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ekipleri, sağlık ekipleriyle içeri girdi. Ekipler, 57 yaşındaki adamı oturma odasında ölü olarak buldu. Albayrak’ın cenazesi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

EN AZ 3 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sivas ili nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Orhan Albayrak’ın, ilk incelemelere göre en az 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
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