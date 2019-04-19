HABER

Hepsiburada'dan 23 Nisan'a özel kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

"23 Nisan'a özel 7'den 77'ye tüm çocuklara yüzde 60'a varan indirimler" sloganıyla hayata geçirilen kampanya, 23 Nisan Salı günü 23.59'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik bir kampanya başlattı.

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin "23 Nisan'a özel 7'den 77'ye tüm çocuklara yüzde 60'a varan indirimler" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya, 23 Nisan Salı günü 23.59'a kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında, eğitici ve öğretici oyuncaklardan karakter figürlerine, bebek ve arabalardan bahçe oyuncaklarına, pelüş oyuncaklardan son teknoloji oyun konsolları ve drone'lara kadar binlerce farklı oyuncak ile kırtasiye ürünü, kitap ve tekstil ürünlerini kapsıyor.

Hepsiburada ayrıca, 23 Nisan'da çocukları sevindirmek isteyenler için "hediye önerisi" sayfası da hazırladı.

Hepsiburada çalışanlarının çocuklarının yaptıkları resimlerle süslenen bu özel sayfada eğitici ve öğretici oyuncaklar, bisiklet ve scooterlar, oyun konsolu ve oyunları, kırtasiye ve boyama ürünleri, giyim ürünleri, çocuklara özel teknoloji ürünleri, bahçe oyuncakları, yapı oyuncakları ve daha birçok hediye alternatifi müşteriler için özel olarak gruplandırıldı.

- Geçen yılın trendleri

Bu arada 2018 yılı 23 Nisan alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, geçen yıl en çok bilgisayar, ofis-kırtasiye malzemeleri, kitap, hobi ve giyim ürünlerine talep geldiğini açıkladı.

23 Nisan alışverişinin en çok rağbet gören ürünleri ise bilgisayar kategorisinde; "taşınabilir bilgisayar, kulaklık, tablet, eğitim-hobi yazılımları ve oyun konsolları", ofis-kırtasiye malzemelerinde; "Türk bayrağı, kuru boya, pastel boya, kurşun kalem seti ve silgi", kitap kategorisinde "Anderson ile Pır Pır, Hareketli Lunapark, Hareketli Uzay Gemisi ve Mini Masallar Seti", hobi kategorisinde "zihin geliştirici oyunlar, puzzle, kutu oyunları, maket, kostüm ve aksesuarları, drone, uzaktan kumandalı araba, helikopter ve figür modelleri", giyim kategorisinde; "tişört, gömlek, çorap, pantolon ve elbise" oldu.

Bu dönemde en çok alışveriş yapan yaş grubu 25-40 olurken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya il sıralamasında öne geçti.

PARTNER 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı
Silivri'de park halindeki aracı böyle kundakladıSilivri'de park halindeki aracı böyle kundakladı
Yer altındaki gizemli dünya Karaca Mağarası’nda sezon başladıYer altındaki gizemli dünya Karaca Mağarası’nda sezon başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan hepsiburada

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

'O bizim anamız' demişti! Bakın ne göndermiş

Diyarbakır'daki darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı

Diyarbakır'daki darbe davasının gerekçeli kararı açıklandı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İsmini doğaseverler vermişti! Antalya'daki Saklı Mağara gizemini koruyor

İsmini doğaseverler vermişti! Saklı Mağara gizemini koruyor

İlçe Belediye Başkanı'ndan makam aracı kararı: Hepsini topladılar

O ilçede makam aracı kararı! Hepsini toplattılar

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.