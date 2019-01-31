Hepsini bidonlarla gömmüşler! Gerçek baskınla ortaya çıkarıldı

Terör örgütünün gizlenmiş sığınaklarında toprağa gömülü bidonlara rastlayan jandarma ekipleri, bidonların içinde gizlenenlerin yanı sıra bir eve gerçekleştirdiği baskında duvara asılı terörist fotoğrafı buldu. Operasyonun yapıldığı bölgede 190 kişi ve 21 aracın da sorgulaması gerçekleştirildi. İşte jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilenler...

Bidonlarla yerin altına gizlemişler!

Diyarbakır'ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hani, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında önceki gün başlatılan operasyon akşam tamamlandı.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandıkları tespit edilen 8 sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınaklarda toprağa gömülü bidonlar içerisinde, 3 kaleşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 6 roketatar mühimmatı, 8 roketatar sevk fişeği, bin 51 fişek, 5 makineli tüfek mayonu, 5 şarjör, susturucu aparatı, 4 kask feneri, 500 litrelik su tankı, akü, 2 küçük tüp ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Kulp ilçesine bağlı Ayhan mahallesinde evinde duvara asılı terörist fotoğrafı bulunan H.A "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.