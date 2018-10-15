HABER

Hepsitv'nin ilk yayını gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 18:49 | Son Güncelleme

Hepsitv'de Yekta Kopan'ın ilk konukları, Bülent Ortaçgil ve Mahmut Çınar oldu

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın Youtube kanalı Hepsitv’nin ilk yayını gerçekleşti.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, yeni Youtube kanalı Hepsitv ile farklı alanlara yönelik, ilgi çekici içerikler yayınlamaya başladı.

Hepsitv’de yayınlanmaya başlayan yeni programın moderatörlüğünü Yekta Kopan üstlendi. Yekta Kopan’ın ilk konukları müzisyen Bülent Ortaçgil ve Ortaçgil’i anlatan "Bu Su Hiç Durmaz" kitabının yazarı Mahmut Çınar oldu.

Kitap üzerine yapılan keyifli söyleşide Ortaçgil, Çınar’ın, kendisini anlatan kitabı başta neden yazmak istediğini tam olarak anlamadığını, bu nedenle çekimser durduğunu ancak sonrasında kitabın tamamen şarkılarıyla ilgili olacağını öğrenince yardımcı olmaya ikna olduğunu belirtti.

Mahmut Çınar da Bülent Ortaçgil’in desteğiyle, kitabı yazmaya 2016 yılının ocak ayında başladığını, Temmuz 2018’de kitabı ancak tamamlayabildiğini aktardı.

Haftada en az 2 veya 3 kere bir araya gelen Ortaçgil ve Çınar, uzun süre kitap üzerinde çalıştı. Bülent Ortaçgil’in bütün şarkılarını bilen Mahmut Çınar, akademik bilgileriyle kitabı zenginleştirdi. Ortaçgil’in bilinmeyen yönlerine de değinen kitap, ilk başta tiyatroya ilgi duyan sanatçının, sonrasında "bu işte amatör kalırım" korkusuyla müziğe yöneldiğini de ortaya çıkardı.

Bülent Ortaçgil’in söz konusu kitap ile birlikte geçmişe döndüğünü söylemesinden sonra Yekta Kopan’ın "Geçmişle bir yüzleşme oldu mu?" sorusuna karşılık Ortaçgil, "Geçmiş gözümde bir kez daha canlandı ve bu durumdan keyif aldım." ifadesini kullandı.

Kitabın yazımı sırasında her şeyi olduğu gibi anlatan Bülent Ortaçgil, kitap basılmadan önce son bir kez daha okuduğunu belirtti. Mahmut Çınar, kitabında, Sezen Aksu, Banu Güven, Cihan Barbur, Orhan Kahyaoğlu, Bendeniz gibi değerli sanatçıların Bülent Ortaçgil ile ilgili düşüncelerine de yer verdiğini bildirdi.

Kitabın önsözünü Haydar Ergülen’in yazdığını vurgulayan Çınar, okuyucuların kitapta Bülent Ortaçgil’in 1969’dan beri gerçekleştirdiği turne programları ile ilgili bilginin yanı sıra sözler ve küçük notların bulunduğu defteri de bulabileceklerini aktardı.

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdüKöpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü
Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada Hepsitv

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Berkay - Arda Turan kavgasında flaş gelişme! Arda Turan'a cinsel taciz davası

Berkay - Arda Turan kavgasında flaş gelişme! Arda Turan'a cinsel taciz davası

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.