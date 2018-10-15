İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın Youtube kanalı Hepsitv’nin ilk yayını gerçekleşti.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, yeni Youtube kanalı Hepsitv ile farklı alanlara yönelik, ilgi çekici içerikler yayınlamaya başladı.

Hepsitv’de yayınlanmaya başlayan yeni programın moderatörlüğünü Yekta Kopan üstlendi. Yekta Kopan’ın ilk konukları müzisyen Bülent Ortaçgil ve Ortaçgil’i anlatan "Bu Su Hiç Durmaz" kitabının yazarı Mahmut Çınar oldu.

Kitap üzerine yapılan keyifli söyleşide Ortaçgil, Çınar’ın, kendisini anlatan kitabı başta neden yazmak istediğini tam olarak anlamadığını, bu nedenle çekimser durduğunu ancak sonrasında kitabın tamamen şarkılarıyla ilgili olacağını öğrenince yardımcı olmaya ikna olduğunu belirtti.

Mahmut Çınar da Bülent Ortaçgil’in desteğiyle, kitabı yazmaya 2016 yılının ocak ayında başladığını, Temmuz 2018’de kitabı ancak tamamlayabildiğini aktardı.

Haftada en az 2 veya 3 kere bir araya gelen Ortaçgil ve Çınar, uzun süre kitap üzerinde çalıştı. Bülent Ortaçgil’in bütün şarkılarını bilen Mahmut Çınar, akademik bilgileriyle kitabı zenginleştirdi. Ortaçgil’in bilinmeyen yönlerine de değinen kitap, ilk başta tiyatroya ilgi duyan sanatçının, sonrasında "bu işte amatör kalırım" korkusuyla müziğe yöneldiğini de ortaya çıkardı.