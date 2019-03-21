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Her 10 kadından 9’u memedeki tümörü kendi fark ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Her 10 kadından 9’u memedeki tümörü kendi fark ediyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Şen, erken teşhis ve düzenli sağlık kontrollerinin meme kanseri ile savaşmanın en kolay yolu olduğunu söyledi.
Özel Hayat Hastanesi’nin düzenlediği meme kanseri bilinçlendirme seminerinde kendisini can kulağıyla dinleyen kadınlara seslenen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Şen, “Dünya çapında her sekiz kadından birini hayatı boyunca etkileyecek olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Kanserlerin yüzde 32’sini meme kanseri oluşturuyor. Kansere bağlı ölümlerin yüzde 18’i ise meme kanserinden” dedi.

"Her 10 kadından 9’u memedeki tümörü kendi fark eder"
Tarama programıyla erken teşhis oranının 2 kat arttığını söyleyen Şen, “Her 10 kadından 9’u memedeki tümörü kendi fark eder. Fakat her 10 kadından 9,5’i erken teşhis ve tedaviyle 5 yıl sonra yaşıyor olacaktır. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde en kolay tedavi edilen ve iyileşen bir kanser türüdür” şeklinde konuştu.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Şen, “Kadınları meme kanseri hakkında bilgilendirdik. Bu seminerle farkındalık oluşturmayı hedefledik. Erken tedavi sonrasında başarı şansımız çok ciddi oranda artış gösteriyor. Maksadımız erken tedavi için bilinç oluşturmak” diyerek sözlerini tamamladı.

Her 10 kadından 9’u memedeki tümörü kendi fark ediyor

Her 10 kadından 9’u memedeki tümörü kendi fark ediyor

Her 10 kadından 9’u memedeki tümörü kendi fark ediyor

Her 10 kadından 9’u memedeki tümörü kendi fark ediyor

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