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Her 15 kadından biri rahim ağzı kanseriyle karşı karşıya

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.09.2020 08:13 | Son Güncelleme

Tüm dünyada neredeyse 10-15 kadından birinde cinsel ilişki sonrası vajinal kanama veya lekelenme görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. İsmet Gün, çocuk sahibi olmaya da engel olduğunu belirttiği bu sorunun ihmal edildiğinde ilerleyen yaşlarda rahim ağzı kanseri olma ihtimalini artırdığını belirtti. Doç. Dr. Gün, yaptıkları bir çalışmada cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikâyeti olan 317 hastanın yüzde 4’ünde rahim ağzı kanseri, yüzde 1’inde ise rahim içi kanseri tespit ettiklerini kaydetti.

Her 15 kadından biri rahim ağzı kanseriyle karşı karşıya

Cinsel ilişki sonrası vajinal kanamanın başta rahim ağzı iltihapları ve rahim ağzı polipleri olmak üzere birçok nedeni olabileceğini ya da nadiren de olsa hiçbir sebep bulunmayacağını aktaran Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmet Gün, genel olarak rahim ağzı enfeksiyonlarının sulu, kokulu ve iltihaplı bir akıntı ile kendini gösterdiğini ancak bazen sadece cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şeklinde de görülebileceğini belirtti. Doç. Dr. İsmet Gün, rahim ağzında enfeksiyona neden olan bazı bakterilerin aynı zamanda kişide uzun süreli kasık ağrısı, infertilite (çocuk sahibi olamama) ve dış gebelik riski oluşturduğunu söyleyerek, özellikle genç ve çocuk isteyen evli çiftlerde erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti.

RAHİM AĞZI KANSERİ OLMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Genital kanserleri akla getirmesi nedeniyle cinsel ilişki sonrası vajinal kanamanın kadınların korkulu rüyası olduğunu belirten Doç. Dr. İsmet Gün şöyle devam etti:

“Genital kanserler içerisinde en sık karşımıza rahim ağzı kanserleri çıkmaktadır ve bu grup hastalarda sıklığı yüzde 3-5’dir. Yani cinsel ilişki sonrası vajinal kanaması olan 20 kadından birinde rahim ağzı kanseri olma ihtimali vardır. Tersinden bakacak olursak, rahim ağzı kanseri olan kadınların yaklaşık yüzde 11’i ilk olarak cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti ile karşımıza gelebilir. Cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti olan hastalarda yaş ilerledikçe rahim ağzı kanseri olma ihtimali de artış göstermektedir.”

Nadir de olsa rahim içi kanserleri ve vajinal kanser vakalarında da cinsel ilişki sonrası vajinal kanama görülebileceğini ifade eden Doç. Dr. İsmet Gün, bu nedenle cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti varlığında mutlaka rahim içi kanserleri ve vajinal kanserlerin akılda tutulması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. İsmet Gün, konu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen verileri de şöyle dile getirdi:

“Sadece cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti ile doktora müracaat eden ve jinekolojik muayene ve ultrasonda başka neden bulunamayan 314 kadında Rosenthal ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada neredeyse yüzde 3 hastada rahim ağzı kanseri, yüzde 1 hastada ise rahim içi kanseri saptanmıştır. Bizim yapmış olduğumuz ve sadece cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti olan 317 hasta grubunda da yüzde 4 rahim ağzı kanseri ve yüzde 1 rahim içi kanseri tespit edilmiştir.”

“ÇOK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI İLE KARŞI KARŞIYA OLUNABİLİR”

Cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti ile gelen hastalarda rutin olarak jinekolojik muayene, genital ultrasonografi ve rahim ağzı kanseri taraması için smear testi yapıldığını belirten Doç. Dr. İsmet Gün, gerekli durumlarda vajinal kültür, şüpheli bir lezyon görülmesi durumunda kolposkop ile mikroskop altında inceleme ve gerekirse biyopsi yapıldığını söyledi.

Özellikle menopoz sonrası hasta grubunda poliplerin varlığının dikkatli değerlendirilmeli gerektiğini ifade eden Doç. Dr. İsmet Gün, gerekirse bu hasta grubunda rahim içi küretaj yapılmasının yerinde olacağını belirtti. “Tüm bunlar sonucunda cinsel ilişki sonrası vajinal kanamaya neden olan bir sebep bulunursa, nedene yönelik tedavi yapılır. Örneğin rahim ağzında bir polip varlığında polipleri çıkarılması, menopoz sonrası görülen atrofik vajinit varlığında lokal estrojen takviyesi, rahim ağzı iltihabı varlığında ise uygun antibiyoterapi gibi tedaviler uygulanabilir” ifadelerini kullanan Doç. Dr. İsmet Gün, asıl sorunun cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti olup da muayene ve smear sonucu normal gelen hastalardaki yönetimi olduğunu söyledi.

VAJİNAL KANAMADA BİYOPSİ YAPILMALI

İnatçı bir şekilde cinsel ilişki sonrası vajinal kanama şikayeti olan hastalarda mutlaka kolposkop yapılması ve şüpheli alanlardan biyopsi alınması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. İsmet Gün, günümüzde hala bu şikayeti yaşayan hastalardan bir kısmının doktora müracaat etmekten kaçındıklarını ancak çok ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya olabileceklerini belirttiği açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Bu durumun yukarıda da bahsettiğim gibi çok ciddi hastalıkların bir belirtisi olabileceği unutulmamalıdır. Genel olarak tekrarlayan veya inatçı cinsel ilişki sonrası vajinal kanaması olan veya beraberinde anormal servikal smear sitolojisi olan veya vajinal/servikal bölgede lezyonu olan kadınlarda olayın ciddi olabileceği ve kolposkop dahil tüm incelemelerin yapılması gerektiği bir gerçektir.”


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