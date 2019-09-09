"Her 4 saniyede bir kişi sepsise bağlı ölüyor"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Dünyada, her yıl yaklaşık 30 milyon kişide sepsis gelişmekte ve yaklaşık 9 milyon kişi hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir. Genel olarak baktığımızda, sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşmektedir." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Ankara Şehir Hastanesi Toplantı Salonu'nda, "Sepsis Farkındalık Ayı ve 13 Eylül Dünya Sepsis Günü" dolayısıyla önleme, tanı ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Sepsis Sempozyumu düzenlendi.

Meşe, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sepsisin vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda, kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen, erken tanı konulup tedavi edilmediğinde ölümcül seyredebilen bir klinik tablo olarak tanımlandığını söyledi.

Sepsisin küresel bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Meşe, "Dünyada, her yıl yaklaşık 30 milyon insanda sepsis gelişmekte ve yaklaşık 9 milyon insan hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir. Yine dünyada her yıl 3 milyon yeni doğanda ve 1,2 milyon çocukta sepsis gelişmektedir. Her yıl 1 milyon yeni doğan hayatını yine bu sebeple kaybetmektedir. Genel olarak baktığımızda, sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşmektedir." diye konuştu.