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Her an bakımlı görünmek mümkün! Yeter ki bu bakım ürünlerini yanınızdan ayırmayın

09.11.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük koşuşturmanızın arasında bazen saçınız başınız dağılabilir ya da yüzünüz solabilir. Böyle durumlarda ufak birkaç tüyo ile tazelenmek ve bakımlı görünmek oldukça basit. Üstelik kendinizi ve bedeninizi iyi tanıyorsanız işiniz çok daha kolay. İşte gün içinde duruşunuzu ve öz güveninizi tazeleyecek ufak tüyolar...

Her an bakımlı görünmek mümkün! Yeter ki bu bakım ürünlerini yanınızdan ayırmayın

Kendileri ufak ama etkileri yüksek bazı bakım ürünlerini yanınızda taşıyarak her daim bakımlı görünmeniz mümkün. Hep yanınızda bulunduracağınız birkaç malzeme ile tazelenmiş bir görüntüye kavuşmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Nasıl yapacağınızı mı merak ediyorsunuz? Gelin, detayları hep birlikte inceleyelim.

EL KREMİ VE OJE

Gün içinde en çok ihmal edilen organlar, eller. Eminiz ki, işte ya da insanlarla sosyalleşirken her yere dokunduğunuz için ellerinizi sık sık yıkıyorsunuz. Ama sıklıkla el yıkamanın ve gün içinde dezenfektan, kolonya ve ıslak mendil kullanmanın aslında en çok ellerinize zarar verdiğini unutmayın. Bu yüzden ellerinize ne kadar bakım yapsanız da kuru görünümünden kurtulmak kolay olmuyor.

  • Neyse ki çantanızda, arabanızda veya masanızda bulunduracağınız ufak bir el kremi ile ellerinizdeki kuru görüntüden saniyeler içinde kurtulabilirsiniz.

  • Dezenfektan, el yıkama ve kremleme döngüsünde ojelerinizin de ömrü kısalıyor. Ayrıca çatlamalar ve soyulmalar meydana geliyor. Bu nedenle yanınızda bir de oje bulundurmanızda fayda var. Soyulan tırnağınıza yapacağınız ufak bir müdahale ile gününüzü hemen kurtarabilirsiniz.

KURU ŞAMPUAN

Saçlarınız nem ve kirli havadan dolayı gün içinde sabah evden çıktığınızdaki gibi havalı görünmeyebilir. Ama saçınızın şeklini ve parlaklığını kaybetmesinin motivasyonunuzu da kaybettirmesine izin vermeyin.

  • Kuru şampuan ile saçlarınızı hacimlendirebilir, varsa yağlı görüntüsünden kurtularak günü tamamlayabilirsiniz.

  • Seyahat boy ürünler sayesinde artık bu tarz bakım malzemelerini yanınızda taşımak zor gelmeyecek. Ufak çantalara bile atıp çıkabileceğiniz boyutlarda bir kuru şampuanı yanınızda taşımayı ihmal etmeyin.

ALLIK VE RUJ

  • Yüzünüz yorgunluktan solgunlaştıysa bir allık ve bir ruj sizi hemen hayata döndürebilir!

  • Cildinizdeki mat görüntüden kurtulmak için yanınızda taşıyacağınız parlak renkli makyaj malzemeleri ile makyajınızı tazeleyip enerjinizi yükseltebilirsiniz.

GÜNLÜK PED

  • Gün içindeki dönemsel akıntılarınız temiz ve ferah hissetmenizin önüne geçebilir.

  • Dışarıda iç çamaşırı değiştirmek pek pratik olmadığından günlük pedinizi değiştirerek temizlik hissine kavuşabilirsiniz. Unutmayın ki, bakım içten gelir ve bakımlı görünmek için en önemli adım öz güveninizdir!

PARFÜM

İmzanız halini alan parfümünüzü sıkarak son dokunuşu yapabilirsiniz.

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cilt bakımı
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