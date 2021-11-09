Her an bakımlı görünmek mümkün! Yeter ki bu bakım ürünlerini yanınızdan ayırmayın

Kendileri ufak ama etkileri yüksek bazı bakım ürünlerini yanınızda taşıyarak her daim bakımlı görünmeniz mümkün. Hep yanınızda bulunduracağınız birkaç malzeme ile tazelenmiş bir görüntüye kavuşmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Nasıl yapacağınızı mı merak ediyorsunuz? Gelin, detayları hep birlikte inceleyelim.
Gün içinde en çok ihmal edilen organlar, eller. Eminiz ki, işte ya da insanlarla sosyalleşirken her yere dokunduğunuz için ellerinizi sık sık yıkıyorsunuz. Ama sıklıkla el yıkamanın ve gün içinde dezenfektan, kolonya ve ıslak mendil kullanmanın aslında en çok ellerinize zarar verdiğini unutmayın. Bu yüzden ellerinize ne kadar bakım yapsanız da kuru görünümünden kurtulmak kolay olmuyor.
Neyse ki çantanızda, arabanızda veya masanızda bulunduracağınız ufak bir el kremi ile ellerinizdeki kuru görüntüden saniyeler içinde kurtulabilirsiniz.
Saçlarınız nem ve kirli havadan dolayı gün içinde sabah evden çıktığınızdaki gibi havalı görünmeyebilir. Ama saçınızın şeklini ve parlaklığını kaybetmesinin motivasyonunuzu da kaybettirmesine izin vermeyin.
Kuru şampuan ile saçlarınızı hacimlendirebilir, varsa yağlı görüntüsünden kurtularak günü tamamlayabilirsiniz.
Yüzünüz yorgunluktan solgunlaştıysa bir allık ve bir ruj sizi hemen hayata döndürebilir!
Gün içindeki dönemsel akıntılarınız temiz ve ferah hissetmenizin önüne geçebilir.
İmzanız halini alan parfümünüzü sıkarak son dokunuşu yapabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum