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Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

22.06.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Fahri Kılınç, yaklaşık 4 yıl süren karın ağrısı ve karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Doktorların tetkikleri sonunda yaşlı adamın karnındaki şişlik incelendiğinde 3 santimetre çapında olması gereken ana aort damarının 15 santimetre çapında büyüdüğü tespit edildi.

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Kahramanmaraş’ta yaşayan 85 yaşındaki Fahri Kılınç, 4 yıldır karın ağrısı çekiyordu. Hastaneye gittiğinde karnındaki 3 santimetre çapında olması gereken ana aort damarının, 15 santimetre çapında büyüdüğü ortaya çıktı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Kirişçi liderliğinde hastaya riskli olan açık ameliyat yerine kapalı ameliyatla tedaviye başlandı.

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Hasta Fahri Kılınç için özel olarak getirilen stent-greft üstü özel bir kumaş kaplı olan tel kafes, hastalıklı damar bölgesine yerleştirildi. Yapılan kapalı operasyon sonrası hastanın damarı normal çapa indirilerek sağlığına kavuştu.

HER AN PATLAYABİLİRDİ

Dr. Mehmet Kirişçi, “Amcamız bize şiddetli bir karın ağrısı ile başvurdu. Daha önceki yapılan tetkiklerde karın damarında balonlaşma söylenmiş ve ileri bir merkeze gitmesi söylenmiş ve balonlaşan damarın tamir olması gerektiği gibi bilgiler söylenmiş bu şikayetler ile bize başvurdu ve hastayı muayene ettik. Kendimiz de filmler çektirdik ve karnındaki ana aort damarın ciddi oranda balonlaştığını gördük. Normalde olması gereken 2-3 santimlik damar çapının 15 santimetre çapına ulaştığı ve damar duvarını da incelenerek her an patlayacak pozisyonda olduğunu gördük. Bu durumu hastamıza ve yakınlarımıza ifade ettik ve tedaviye başladık. Genişleyen damarın tamir kısmı açık ameliyat şeklinde yapılması ölüm riskli bir ameliyattı. Yaptığımız değerlendirmeler sonunda hastayı kapalı yöntemle zorda olsa operasyona aldık" dedi.

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DAMARI KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNE GELDİ

Kılınç'ın karnındaki damarın karpuz büyüklüğünde olduğunu söyleyen Dr. Kirişçi, "Normal şartlarda bu çap oluşana kadar ölümle sonuçlanabilirdi. Orada balonlaşan damarı tamamen kapattık. İşlem sonrası hastamızın var olan şikayetleri geriledi. Balonlaşan damarın kanlanması da kapandı ve oradaki anevrizmatik yapıyı ortadan kaldırmış olduk. Yani damarı balon gibi düşünelim ve büyüdükçe patlama riski artar. Yani damar standardın üzerinden yaklaşık 10 santimetre büyümüş. Eğer buraya gelmeseydi ölümle sonuçlanabilirdi” dedi.

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Sağlığına kavuşan yaşlı adamın torunu ise, “Hastaneye geldik ve bize tomografi çektirdiler gerekli incelemelerin ardından bir hafta sonra ameliyata aldılar. Şu anda sağlığı gayet iyi” diye konuştu.

Hasta Fahri Kılınç ise, “Karnımda şişlik vardı ve onun ağrısından duramıyordum. Şu anki durumum gayet iyi” dedi.


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