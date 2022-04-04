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Her bir pikselinde emek var! Reddit R Place adeta bir sanata dönüştü: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı detayı

04.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Reddit'in ‘1 Nisan Şaka Günü’ (April Fools’ Day) kapsamında başlattığı ‘R Place’ uygulaması dikkat çekmeye devam ediyor. Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurdu. Verilen emekler sayesinde adeta bir sanata evrilen uygulamada Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı da yerini aldı.

Her bir pikselinde emek var! Reddit R Place adeta bir sanata dönüştü: Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı detayı

Sosyal medya platformu Reddit’te milyonların katılımıyla adeta bir "piksel sanatı" var. Şu anda sosyal medyada, özellikle de Twitch yayıncıları arasında Reddit'in ‘1 Nisan Şaka Günü' (April Fools’ Day) kapsamında başlattığı ‘R Place’ uygulaması konuşuluyor. Üstelik Türkler de olaya el atmış ve büyük emek vermiş durumda.

REDDIT R PLACE NEDİR?

Reddit’te başlatılan uygulama, Reddit kullanıcılarının ekranda belirlenen alana herhangi bir renkte piksel yerleştirmesiyle çalışıyor. Çeşitli renklerden oluşan pikseller ise bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor.

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R PLACE'TE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI

Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurmuş gibi gözüküyor. R Place içinde oluşturulan dev kare alanda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı’nın piksel çizimleri yerini almış durumda. Türk Twitch yayıncıları, izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösteriyor. Böylelikle kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabiliyor. Kullanıcıların, pikseli diledikleri noktaya yerleştirdikten sonra tekrar piksel yerleştirmek için belirli bir süre beklemesi gerekiyor.

DAHA ÖNCE 2017’DE YAPILMIŞTI

Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti. Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan’da Türkiye saatiyle 02.00’da sona erecek. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülebiliyor. (DHA)

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