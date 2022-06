Her biri birbirinden farklı stiliyle göz kamaştıran bikini altı modelleri

Şıklığıyla bulunduğu her ortamda göz kamaştırmayı sevenler, sizi böyle alalım! Bu senenin plaj modasında yer alan, birbirinden şık bikini altı modelleri ile plajların tozunu dumana katmaya hazır mısınız? Cevabınız ''Hazırım.'' ise doğru yerdesiniz! Bu sezon sıkça karşılaşacağınız bikini altı modelleri arasında yüksek belli, ip bağlamalı, cut-out, zincir ve halka detaylı ürünler yer alıyor. Desenli, desensiz, rengârenk ya da siyah beyaz her zevke uyan bikini altı modelleri ile plajlarda tarzınızı konuşturabilirsiniz. İşte deniz ve havuz kenarında kullanabileceğiniz, sezona damgasını vuracak birbirinden güzel bikini altı modelleri!

1. Rahat kesimiyle konfordan ödün vermeyen: DeFacto T4307AZ Bikini Altı

Yıllar geçse de modası geçmeyecek ve neredeyse her bikini üstü ile kombin yapabileceğiniz DeFacto T4307AZ Bikini Altı, elbise dolabınızın vazgeçilmez parçaları arasına girecek! Tatile çıkmaya karar verdiniz ama bikini altına ihtiyacınız mı var? Üzülmeyin, kolayca kombin yapabileceğiniz ve rahat kesimiyle giydiğinizde üzerinizde yok gibi hissetmenizi sağlayacak yüksek belli bikini altı, kurtarıcınız olacak. Korseli model, vücudunuzu sıkıca sarar ve toparlar. Böylece fiziğinizi olduğundan daha güzel bir forma sokarak kendinizi kusursuz hissetmenizi sağlar. Dilediğiniz her renkte bikini üstüyle kombin yaparak kullanabileceğiniz modeli yakından incelemeye ve sepetinize eklemeye ne dersiniz?

2. Şıklığına önem verenlere: TRENDYOLMİLLA Kırmızı Zincir Aksesuarlı Bikini Altı

Kırmızı rengin asil duruşunu plaj kombininize taşımak istiyorsanız sıradaki ürüne âşık olacaksınız! Neredeyse gece kıyafeti şıklığına sahip TRENDYOLMİLLA Kırmızı Zincir Aksesuarlı Bikini Altı, sizi nazikçe sararak hatlarınızın güzelliğini ortaya çıkarır. Kaliteli kumaşı ve özel tasarımı ile kendinizi daha özel hissetmenizi sağlayan model, plajlarda tüm dikkatleri üzerinize çeker. Zincir detayları ile göz kamaştıran ürün, kırmızı ve gold renklerinin kusursuz uyumunu sergiler. Makinede yıkanması önerilmeyen bikiniyi her kullanımdan sonra sabunlu suyla elde yıkayabilirsiniz. Uzun yıllar severek giyeceğiniz bikini altını satın alarak şıklığınıza şıklık katmaya hazır mısınız?

3. Yıllar geçse de modası geçmeyen: Koton Bikini Altı

Yıllar geçse bile modası asla geçmeyecek tasarıma sahip Koton Bikini Altı, her kadının elbise dolabında mutlaka bulunması gereken modellerden biri. %80 polyamid ve %20 elastan içeren kumaşı sayesinde rahat ettiren ürün, denizden çıktığınızda hemen kurumaya başlar. Normal bel kesimine sahip bikini altı, yan tarafında yer alan cut-out detayları ile daha şık bir görünüme kavuşur. Siyah beyaz, renkli, desenli ya da desensiz her türlü bikini üstü ile rahatça kullanabileceğiniz model, plaj kombinlerinizin kurtarıcı parçası olmaya aday. Geniş beden skalası arasından size uygun ürünü kolayca bulabilir, plajlarda şıklığınızla konuşulabilirsiniz.

4. Etnik detayları sevenlere: Koton Bağlamalı Bikini Altı

Vintage giyim tarzını benimseyen ve etnik detaylara sahip kıyafetleri tercih edenler, sıradaki ürüne mutlaka göz atın! Koton Bağlamalı Bikini Altı, retro tarzı benimseyenlerin bayılacağı desenlere sahip. Yandan ip bağlamalı ve iplerin ucu püskül detaylı olan bikini altı, vücudunuzu nazikçe sarar ve hatlarınızın güzelliğini vurgular. Modeli dilerseniz kiremit, beyaz, krem, kırmızı, siyah ya da kahverengi bikini üstleriyle tamamlayabilirsiniz. Kaliteli kumaşı sayesinde solma yapmayan ürün, denizden çıktıktan hemen sonra kurumaya başlar. Elde yıkama yaparak ömrünü uzatabileceğiniz bikini altı, sezona damga vuracak!

5. İddialı görünmeyi tercih edenlere: TRENDYOLMİLLA Leopar Desenli Yüksek Bel Bikini Altı

''İddialı görünmeyi seviyorum.'' diyorsanız leopar deseniyle göz kamaştıran TRENDYOLMİLLA Leopar Desenli Yüksek Bel Bikini Altı, aradığınız ürün olabilir! Kaliteli kumaşı sayesinde giydiğinizde üzerinizde âdeta yok gibi hissettirecek bikini altı, yüksek belli ve rahat kesimiyle gün boyu plaj aktivitelerinde rahat etmenizi sağlar. Alt karnınızı sararak fazlalıklarınızı gizler ve daha fit görünmenize yardım eder. Makinede yıkanması önerilmeyen ürünün ömrünü uzatmak için her kullanımdan sonra sabunlu suyla elde yıkayabilir ve ters çevirerek gölgede kurutabilirsiniz. Geniş beden skalası ve iki farklı renk seçeneği sunan modelle plajlarda tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır mısınız?

6. Detayları sevenlere: Less Is More Circle Bikini Altı

Farklı detaylara sahip bikini modellerinden hoşlanıyorsanız Less Is More Circle Bikini Altı'na göz atmadan tercih yapmayın deriz. Halka ve ip detayları ile özel olarak tasarlanan ürün, plajdaki tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak. Belinizi çevreleyen halka detayları, daha fit görünmenizi sağlar. Metal görünümüne sahip olsa da plastik materyalle üretilen halka aksesuarları sayesinde ağırlık yapmaz. Üzerinizde çok hoş bir görünüm sergileyecek bikini altı, düşük bel tasarımıyla vücudunuzun güzelliğini gözler önüne serer. Hemen her renk bikini üstü ve pareo ile rahatlıkla kullanabileceğiniz bikini altını elde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

7. Desenli modelleri sevenlere: Suwen Kemerli Desenli Bikini Altı

Desenleri seviyor ve tarzınızı yansıtacak bikini modeli arıyorsanız Suwen Kemerli Desenli Bikini Altı, tam size göre! Tokalı kemer detayı ve yüksek bel kesimi sayesinde vücudunuzu olduğundan daha ince gösteren bikini altı, özellikle bel bölgesinde fazlalığı olan kadınlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Kaliteli kumaş yapısı sayesinde iç göstermeyen ürün, denizden çıktıktan sonra hemen kurumaya başlar ve gün boyu üzerinizde kalsa bile rahatsız etmez. Pembe, yeşil, siyah veya krem rengi bikini üstüyle kombin yaparak kullanabileceğiniz modelle yaza damga vurmaya hazır olun!

8. Canlı yeşil ile enerjinizi tazeleyin: DeFacto W8630AZ Bikini Altı

İncecik yan ipleriyle vücut hatlarınıza vurgu yapacak bir modele ne dersiniz? DeFacto W8630AZ Bikini Altı, iç açan yeşil rengi ile eğlenceli tarzınıza enerji katar. Düşük bel tasarımıyla dikkat çeken modelin yanlarındaki incecik ipleri, boncuk detayıyla zarif bir görünüm yakalar. Slip modeliyle vücudunuzu nazikçe saracak bikini altı, kıvrımlarınızın güzelliğini vurgular. Canlı renklerdeki bikini üstleriyle kombin yapabileceğiniz model, rengârenk pareolarla da mükemmel bir uyum sergiler. Konforlu kumaşıyla plaj aktivitelerinde hareketlerinizi kısıtlamaz. Siz de plajlarda göz kamaştırmak istiyorsanız modele göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın!